Henk ten Cate heeft met stijgende verbazing gekeken naar een moment op de Oranje-training tijdens het WK. Het ging om een harde tackle van Wout Weghorst en daar kkon de trainer 'heel boos van worden'.

Na de 5-1 zege op Zweden trainde Oranje zondag vooral met de reserves. Daarbij viel één moment in het bijzonder op. Spits Weghorst zette een wel heel stevige tackle van achteren in op ex-Feyenoorder Lutsharel Geertruida. De verdediger schreeuwde het uit en leek erg veel last te hebben van de overtreding. Weghorst bood gelijk zijn excuses aan en checkte direct bij Geertruida of het met hem ging. Uiteindelijk leek de blessure van de verdediger ook mee te vallen.

'Blinde overtreding'

Bij De Oranjezomer werd het beeld van Weghorst een Geertruida aan oud-trainer Henk ten Cate getoond. De 71-jarige oefenmeester moest zich inhouden bij het moment. "Dit is echt een blinde overtreding. Hier kan ik heel boos om worden ja", is Ten Cate glashelder. Als het beeld van de tackle getoond wordt gaat er ook een moment van schok door de studio. Gelukkig krijgt iedereen te horen dat het wel weer goed gaat met Geertruida en hij geen blessure aan het moment heeft overgehouden.

Door de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden kan Oranje enkel nog door een wonder vierde worden en de groepsfase niet overleven. Dan moet er in de laatste wedstrijd tegen Tunesië dik worden verloren. Het Noord-Afrikaanse land kreeg in de twee eerste wedstrijden tegen Zweden en Japan al negen goals tegen en maakte er slechts één. Op 26 juni om 03:00 uur strijdt Nederland tegen Tunesië om de positie van groepshoofd in poule F. Als dat lukt, dan speelt Oranje de zestiende finale in Monterrey tegen de nummer twee van groep C. De kans is groot dat dit Brazilië of Marokko wordt.

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