Op de training van het Nederlands elftal op zondag heeft zich een pijnlijk incident voorgedaan. Wout Weghorst speelde daarbij een hoofdrol, nadat een tackle ervoor zorgde dat zijn teamgenoot vroegtijdig naar binnen moest.

Zondag werkten de wisselspelers van het Nederlands elftal een volledige training af. Aan het einde van de training ging het er tijdens het positiespel, waaraan ook de keepers meededen, behoorlijk fel aan toe. Guus Til kwam met zijn arm in botsing met De Roon, die daarna even bleef liggen. Even later stond hij gelukkig alweer met een lach op het veld.

Daarna was het Weghorst die Lutsharel Geertruida ongelukkig raakte. De verdediger ging met veel pijn naar de grond, maar maakte het positiespel daarna nog wel af. Lang duurde dat onderdeel overigens niet meer. Toen de spelers vervolgens nog even uitliepen, deed Geertruida niet meer mee.

Ook positief nieuws

Overigens was er ook goed nieuws rondom de training van Oranje op zondag. Zo stond Quinten Timber weer op het veld. De middenvelder liep drie dagen geleden een lichte hersenschudding op tijdens een duel met Frenkie de Jong op de training en moest daardoor de tweede groepswedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Timber trainde op het KC Current in Kansas City wel apart van de groep. De middenvelder van Marseille werkte een individueel programma af. Daardoor blijft het onzeker of hij op tijd fit is voor het volgende groepsduel met Tunesië. Of hij dan voldoende is hersteld van zijn hersenschudding, moet nog blijken.

Overtuigende overwinning op Zweden

Oranje boekte zaterdag een overtuigende 5-1 zege op Zweden en staat er daardoor uitstekend voor in groep F. Met Tunesië als volgende tegenstander, op papier de zwakste ploeg in de poule, lonkt groepswinst voor de ploeg van Koeman. Helemaal zeker is die eerste plek nog niet. Japan kan Nederland nog passeren als het zelf met een groter verschil van Zweden wint dan Oranje tegen Tunesië doet.

Groepswinst loont op dit WK. De winnaar van poule F ontloopt in de beginfase van het toernooi de grote namen en kan landen als Spanje, Frankrijk, Engeland en Portugal mogelijk pas in de finale tegenkomen. Virtueel stuit Oranje als groepswinnaar in de achtste finale op Marokko, op 30 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd.

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