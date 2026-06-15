Estavana Polman (33) is nog maar net gestopt met handbal. De vriendin van voetbalicoon Rafael van der Voort behoorde tot de absolute top en werd onder meer wereldkampioen met Nederland in 2019. Nu wil Polman Oranje aanmoedigen richting de gedroomde titel op het WK voetbal. Maar dan wel op haar manier. Wat die manier is? Daar wil ze je alles over vertellen.

Estavana Polman en Rafael van der Vaart vierden eerder dit jaar hun tienjarig jubileum als koppel. In de beginjaren van hun relatie was Van der Vaart nog actief als voetballer. Ongetwijfeld leefde Polman intens mee met haar vriend.

Maar tijdens al die jaren die ze doorbracht in de voetbalwereld, ging er iets aan haar knagen. Ze merkte dat de kijkcultuur eromheen wel erg gericht is op mannen. Daar wil ze iets aan doen.

Watch party

Polman en enkele andere vrouwen uit de sport hebben daarom een initiatief opgezet: een watch party voor vrouwen. Het feest draait om samen kijken en samen sport beleven, onder het genot van een hapje en drankje. Gezelligheid staat voorop.

Hoe dat dan verschilt bij reguliere watch party's? Volgens Polman en andere initiatiefnemers willen mannen al snel ellenlange analyses ophangen. Komt er een vrouw meekijken, dan wordt zij bestookt met vragen als: "Ken je alle regels eigenlijk wel?", en: "Noem eens drie spelers." Met als uitsmijter een uitgebreid examen over de buitenspelregels.

Nederland - Zweden

Polman plus Demi van den Wildenberg, Kira Toussaint, Merel van Dongen en Fresia Cousiño Arias hebben via hun social media ondervraagd hoe andere vrouwen graag naar voetbal zouden kijken. De input van hun volgers is verwerkt in de opzet van de watch party van komende zaterdag, als Oranje op het WK voetbal tegen Zweden speelt.

Het kijkfeest in Amsterdam zal worden bezocht door circa 100 atleten, food & lifestylecreators. Polman kijkt er erg naar uit. Ze stelt in een persbericht: "Vrouwen moeten zich soms nog bewijzen als voetbalfan. Alsof je eerst moet laten zien dat je weet wat buitenspel is voordat je mee mag praten. Terwijl vrouwen net zo fanatiek kijken en meeleven als mannen. Natuurlijk kijk je voor de wedstrijd, maar voor veel vrouwen gaat het ook om alles daaromheen. Samen eten, praten, lachen en er echt een moment van maken."

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