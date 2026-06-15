Het Nederlands elftal heeft tegen Japan in de slotfase alsnog de zege uit handen gegeven. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kwam halverwege de tweede helft op voorsprong, maar incasseerde in de absolute slotfase tóch nog de gelijkmaker. NOS-analisten Wim Kieft en Rafael van der Vaart wijzen daarbij vooral naar Koeman als verantwoordelijke.

Oranje kwam in de 64e minuut op voorsprong door een knappe treffer van Crysencio Summerville. Daarna gooide Koeman zijn plan echter overhoop met drie wissels: Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Memphis Depay moesten het doen. "Ik begreep de wissels niet", stelt Kieft bij NOS. "Daarmee roept Koeman de tegengoal over zichzelf af. De manier waarop hij de wedstrijd wil doodmaken, vind ik toch wel opmerkelijk."

Onbegrip bij Van der Vaart

Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart merkte dat Oranje er steeds beter in kwam, vooral de aanvallers kregen het op hun heupen. "Het begon in de tweede helft er eindelijk op te lijken. Gakpo, Malen en Summerville gingen steeds beter spelen. Dan maken ze de 2-1 en dan gaan ze terug. Dan grijpt Koeman ineens in en ging hij héél verdedigend spelen. Dan roep je het over jezelf af."

Ex-international Pierre van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn tafelgenoten. "Als er géén blessures zijn, vind ik het best vreemd dat je gaat inzakken. Je hebt geen wapens, want hij haalde alle snelheid uit het elftal", vult de oud-voetballer aan. Van Hooijdonk merkte wel dat Koeman zijn eigen fout wilde herstellen. "Hij bracht Brobbey nog in, omdat je met Memphis nóg verder van hun zestienmetergebied ging spelen", besluit hij.

Reactie Ronald Koeman

De bondscoach kwam uiteindelijk ook met een reactie op de kritiek van de analisten. "In de laatste fase kregen we geen druk meer op de zijkanten, dat was ook de reden dat ik Cry (Summerville, red.) en Malen wisselde", verklaart Koeman, die zich niet kan vinden in de kritieken dat er aanvallender gespeeld had moeten worden. "Dan ligt het nóg meer open. Deze strijdwijze was al veel beter dan de afgelopen wedstrijden."

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