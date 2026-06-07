Terwijl Oranje-international Micky van de Ven vol gefocust is op het aankomende WK voetbal, is zijn ex-vriendin Sterre van Bakel druk bezig met andere zaken. Zij feest er namelijk op los. Op sociale media is te zien dat zij het er flink van neemt samen met haar vriendinnen.

Van Bakel is samen met haar vriendinnen naar Ibiza afgereisd. Op Instagram en TikTok deelt ze beelden van haar vakantie op het Spaanse feesteiland. Zaterdagavond gingen ze samen op stap, met een opvallende dresscode: 'jong en heet', zoals ze het zelf omschrijft in een TikTok-video.

Relatiebreuk

Van de Ven was een tijdje lang samen met Van Bakel, en ze leken een perfecte relatie te hebben. Het stel woonde samen in Londen, waar Van de Ven speelt voor Tottenham Hotspur. Maar niets was minder waar. In augustus van vorig jaar werd bekend dat ze uit elkaar waren gegaan. Het management van de speler bevestigde dat destijds ook aan RTL Boulevard.

Een officiële reden voor de breuk is nooit naar buiten gebracht. Wel meldde het juicekanaal RealityFBI destijds dat Van de Ven ontrouw was tijdens de relatie, en dat hij intiem contact zou hebben gehad met andere vrouwen. Volgens het kanaal zouden meerdere vrouwen zich hebben gemeld met verhalen die die beschuldigingen ondersteunden. De betrokkenen hebben daar zelf nooit uitgebreid op gereageerd.

De Oranje-international lijkt overigens weer gelukkig in de liefde. De verdediger werd onlangs tijdens een vakantie in Marbella gezien met het Britse model en influencer Ella Buffin. Volgens verschillende Britse media, waaronder The Sun, werden de twee samen gespot tijdens een diner en hadden ze het zichtbaar gezellig met elkaar.

De geruchten over een mogelijke relatie gingen al langer rond. Volgers zagen eerder dat Van de Ven en Buffin foto’s en video’s plaatsten vanaf plekken in Marbella die erg op elkaar leken. De nieuwe beelden uit Spanje maken die geruchten alleen maar sterker. Volgens Britse media waren de twee meerdere dagen samen in Marbella en werden ze ook gezien bij het zwembad en op de golfbaan.

Focus op WK

Ondertussen is Van de Ven volledig gefocust op het aankomende WK met Oranje. De verdediger bereidt zich met het Nederlands elftal voor op de groepsfase, waarin achtereenvolgens wedstrijden tegen Japan, Zweden en Tunesië op het programma staan. Oranje opent het toernooi op 14 juni met een duel tegen Japan, neemt het vervolgens op 20 juni op tegen Zweden en sluit de groepsfase in de nacht van 25 op 26 juni af tegen Tunesië.

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