Micky van de Ven lijkt na zijn relatiebreuk met Sterre van Bakel weer een nieuwe vrouw in zijn leven te hebben. De Oranje-international werd volgens Britse media tijdens een vakantie in het Spaanse Marbella gespot met een populair model, waarmee hij al langer in verband wordt gebracht.

Volgens The Sun gaat het om Ella Buffin, een model en influencer met honderdduizenden volgers op sociale media. De Britse krant schrijft dat zij en Van de Ven samen werden gezien tijdens een vakantie in Marbella, waar ze onder meer genoten van een uitgebreid diner. Ooggetuigen vertelden aan het medium dat de Oranje-international en Buffin zichtbaar genoten van elkaars gezelschap en nauwelijks van elkaar weg te slaan waren.

Geruchten gingen al langer rond

Voor veel volgers komt het nieuws niet volledig uit de lucht vallen. De geruchten over een mogelijke relatie tussen Van de Ven en Buffin deden namelijk al langer de ronde. Eind mei ontdekten oplettende fans dat de twee beelden deelden vanaf opvallend vergelijkbare locaties in Marbella.

De recente foto's uit Spanje lijken die vermoedens verder te versterken. Volgens Britse media brachten Van de Ven en Buffin meerdere dagen samen door in Marbella. Naast een uitgebreid diner werden de twee ook gezien bij het zwembad van hun luxe hotel en tijdens een potje golf.

De vermeende nieuwe liefde volgt ruim negen maanden nadat bekend werd dat Van de Ven en Sterre van Bakel uit elkaar waren gegaan. De twee waren jarenlang samen en woonden ook enige tijd samen in Londen, waar de verdediger uitkomt voor Tottenham Hotspur. Vorig jaar kwam er echter een einde aan de relatie.

Ella Buffin

Buffin is in eigen land bepaald geen onbekende. Het Britse model heeft honderdduizenden volgers op sociale media en deelt daar regelmatig beelden van haar reizen, mode en dagelijkse leven. Daarnaast werkte ze samen met verschillende bekende kledingmerken. Buffin is bovendien een groot tennisliefhebber en wordt regelmatig gespot op toernooien als Wimbledon en de Australian Open.

De 24-jarige groeide op in Engeland, studeerde mode in Manchester en bouwde de afgelopen jaren een groot online publiek op. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een relatie, dan zouden Nederlandse voetbalfans haar de komende maanden zomaar vaker in beeld kunnen zien. Van de Ven maakt zich met Oranje namelijk op voor het WK en het zou geen verrassing zijn als Buffin haar vermeende vriend vanaf de tribune komt aanmoedigen.

WK met Oranje

Voor Van de Ven breekt ondertussen een belangrijke periode aan. De verdediger kende met Tottenham Hotspur een bijzonder zwaar seizoen. De Londense club vocht maandenlang tegen degradatie en stelde pas op de laatste speeldag handhaving in de Premier League veilig.

De focus verschuift nu naar Oranje. Nederland is op het WK ingedeeld bij Japan, Zweden en Tunesië en opent het toernooi op 14 juni met een wedstrijd tegen de Japanners. Van de Ven wordt daarbij in de basis verwacht en wie weet zien we zijn nieuwe vlam Buffin ook op de tribune.

