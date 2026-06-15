De fans van Japan hebben met een opmerkelijke actie na de WK-wedstrijd tegen Nederland voor veel reacties gezorgd. De duizenden Aziatische supporters, die in het blauw gekleed van zich lieten horen in Dallas, krijgen de complimenten van heel veel voetbalfans wereldwijd.

Terwijl de meeste supporters het stadion in Dallas verlieten, bleven honderden Japanse fans langer zitten om hun afval op te ruimen. Gewapend met blauwe zakken, die ze zelf hadden meegenomen, verzamelden ze bekers, verpakkingen en ander zwerfafval. Een filmpje van de actie op de sociale media van de FIFA kreeg binnen no-time duizenden reacties en een kwart miljoen likes.

WK 2022

Het is niet de eerste keer dat Japanse fans op deze manier de aandacht trekken. Tijdens het WK 2022 in Qatar maakten ze wereldwijd indruk door de tribunes na de wedstrijden brandschoon achter te laten. Net als hun fans lieten ook de spelers de kleedkamer spic en span achter. Ze bedankten de Qatarezen zelfs met een briefje. “Ons hart is puur, dus de tribunes moeten ook schoon zijn", zei een fan in Qatar over de traditie.

“We delen zakken uit aan iedereen die op de plaatsen voor Japanse fans zit. Zo kleuren we na het laatste fluitsignaal de zone blauw. Opruimen en schoonmaken als we weggaan, is een uiting van onze cultuur."

Zit in de cultuur

In Japan is schoonmaken een integraal onderdeel van de opvoeding. Van jongs af aan leren kinderen op school (het concept Gomi of Osoji) hun eigen klaslokalen schoon te maken en de openbare ruimtes netjes te houden. Een ander fundamenteel principe is Mottainai (het vermijden van verspilling en onnodig weggooien) en Soji, een spirituele praktijk die fysieke reinheid verbindt met de zuiverheid van geest en hart.

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