Oranje is het WK afgetrapt. Er werd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Japan en dat kon niet los gezien worden van de keuzes van Ronald Koeman. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast zijn die keuzes dan ook onderwerp van gesprek. "Iedere keer hebben ze zichzelf de problemen op de nek gehaald."

Na afloop was Ronald Koeman vrij positief over het gelijke spel tegen Japan. Hij was wel kritisch op de manier waarop de doelpunten werden geïncasseerd maar kon met de uitslag leven. Er ontstond veel kritiek van analisten over de keuzes van de bondscoach na de 2-1 van Oranje. Hij ging verdedigend wisselen, haalde aanvallers eruit en kreeg alsnog de 2-2 om de oren.

Onbegrijpelijke wissels

Toch vindt Robert Maaskant niet dat hij Oranje een slechte dienst heeft bewezen."Ik denk dat hij een realistisch plaatje in zijn hoofd heeft gehad van deze wedstrijd. We wisten allemaal dat hij ging starten zoals hij deed. Nou nodigden de wissels van hem Japan wel uit om alles of niets te gaan spelen, en dat pakte uiteindelijk niet goed uit", analyseert hij.

Hij krijgt bijval van Hedwiges Maduro, die juist de problemen voorin zag groeien toen Koeman wisselde. "Hij haalde alle snelheid eruit. Alleen zijn gedachte zal waarschijnlijk zijn geweest om de 2-1 te verdedigen. Dat is slecht uitegpakt, maar de keuze van de trainer kan ik wel begrijpen." Koeman bracht Teun Koopmeiners, Memphis Depay en Brian Brobbey maar haalde Crysencio Summerville, Cody Gakpo en Donyell Malen eraf. "Hij had natuurlijk met Brobbey als diepe spits moeten spelen en Depay erachter", oppert Maaskant. Dan moest Japan tactisch nog veranderen, dat gebeurde nu niet."

'Zelf problemen op de nek gehaald

Oranje ging juist veel meer naar achter lopen, merkt Oranje-watcher Rick Kraaijeveld op. Dat baart Maaskant zorgen. "Dat Nederland het zichzelf de afgelopen drie wedstrijden moeilijk maakt. Ze hebben zichzelf iedere keer de problemen op de nek gehaald. Je zou normaal zeggen dat je met de power van Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries en Micky van de Ven solide bent achterin."

Toch blijft de zure nasmaak bij de wissels hangen, vinden zowel Maduro als Maaskant. "Het heeft wel een grote impact gehad op de wedstrijd. Het heeft niet goed uitgepakt. We halen alle snelheid en diepte uit het spel, dat brengt je uiteindelijk in de problemen", vertelt Maaskant. "Ik zag dat Nederland de formatie van Japan ging spiegelen. Dan is het dat zure gevoel dat blijft overheersen, helaas."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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