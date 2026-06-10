FIFA-baas Gianni Infantino loopt niet weg voor grote uitspraken. 24 uur voor de start van het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico zat de Italiaanse Zwitser in het middelpunt van de aandacht vanwege een persconferentie die hij nog even gaf. Daarin sprak hij opmerkelijke woorden.

Infantino noemt het WK 'het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid'. Dat zei de FIFA-voorzitter een dag voor het openingsduel van het 23e WK op een persconferentie in de hoofdstad van Mexico. Op donderdag begint het eindtoernooi waaraan 48 landen deelnemen in Mexico-Stad met de wedstrijd Mexico - Zuid-Afrika.

'Zaken die niet veel met voetbal te maken hebben'

Infantino stelde er met de FIFA 'het beste van te proberen te maken'. Hij noemde drie onderwerpen die de afgelopen tijd veel aandacht kregen in de media: Iran, visa en tickets. "Het zijn zaken die niet veel met voetbal te maken hebben, maar waar we wel mee te maken hebben", aldus Infantino. "Iran doet mee. Daar zijn we heel blij mee. Ik ben trots op mijn team. En dankbaar voor de hulp van de organiserende landen."

Volgens Infantino zijn er meer dan zes miljoen tickets verkocht. "De vraag is nog nooit zo groot geweest. Tien keer zoveel als ooit tevoren", zei de FIFA-voorzitter. "De laagste prijs voor een ticket is 60 dollar, de gemiddelde prijs bedraagt 500 dollar. Dat is lager dan bij andere sportwedstrijden in dit deel van de wereld."

'We zijn niet de koning van de wereld'

Infantino stelde dat 'het natuurlijk ongelukkig' is wat er met de Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan is gebeurd. Hij mocht de VS niet in en fluit niet op het WK. "We kunnen niet alles controleren", zei Infantino. "We proberen alles te controleren. We proberen altijd oplossingen te vinden, maar we zijn niet de koning van de wereld. We kunnen landen niet overrulen. Dat moeten jullie begrijpen."

'Ik vind het al heel wat'

Infantino kreeg een vraag van een Britse journalist over het weigeren van de toegang van de Somalische scheidsrechter, de situatie van het Iraanse team dat noodgedwongen in Mexico verblijft en het niet toelaten van alle fans. De voorzitter stelde een tegenvraag. "Als er straks een toernooi in Engeland wordt gehouden, zal ook niet iedereen welkom zijn. We leven niet op de maan, maar op planeet aarde. Ik vind het al heel wat dat Iran aan het WK meedoet."

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