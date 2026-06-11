Het WK voetbal staat op het punt van beginnen, maar het toernooi is ook dit jaar weer omgeven door veel controverse. Een journalist van de BBC besloot op een persconferentie dan ook een zeer kritische vraag te stellen aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser reageerde koeltjes op onder andere de vraag of hij zich niet schaamt.

Op zijn meest recente persconferentie krijgt Infantino een wel erg kritische vraag van een BBC-journalist. De man somt eerst een aantal dingen op rondom het WK. Zo noemt hij scheidsrechter Omar Artan, de Somalische arbiter die de Verenigde Staten niet in mag vanwege mogelijke banden met een terreurorganisatie. Ook noemt hij de nationale ploeg van Iran. Zij hebben het basiskamp naar Mexico moeten verhuizen, omdat het land zich daar veiliger voelt door de oorlog met de VS. Ook noemt hij fans die niet kunnen komen kijken vanwege reisverboden.

'Schaam je je niet?'

Uiteindelijk was de vraag van de journalist of Infantino zich niet schaamt en of hij ook van mening is dat hij de controle over zijn eigen toernooi kwijt is. Nadat de FIFA-baas eerst vroeg van welke omroep de journalist kwam, antwoordde hij kalm. "Zou jij het normaal vinden als de FIFA tegen de Britse overheid zou zeggen wie ze het land in moeten laten en wie niet? Misschien wel, ik zou het ook wel willen. Maar de realiteit is dat elk land zijn eigen regels heeft wat betreft visa. Dat is niet makkelijk", vertelt Infantino.

Infantino belooft ook dat de FIFA met deze kwesties druk bezig is achter de schermen. "Je moet de keuzes die gemaakt worden door het land respecteren. Vertrouw ons, wij zijn keihard aan het werk achter de schermen. Sommige dingen kunnen we niet weten, maar we proberen de situatie zo positief mogelijk te houden. Soms lukt dat, maar andere keren niet. We leven niet op de maan, maar op de aarde. We doen ons best."

WK in Verenigde Staten

Op het WK zal Infantino weer veelvuldig te zien zijn. Vaak omringd door de FIFA voetballegendes die hij regelmatig uitnodigt bij toernooien. Onder die legendes zitten oud-topspelers als Samuel Eto'o en Wesley Sneijder namens Nederland.

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