Het WK is nog niet van start of de eerste relletjes hebben alweer plaatsgevonden. Somalisch scheidsrechter Omar Artan werd in de Verenigde Staten teruggestuurd naar zijn eigen land en dat zorgde voor veel ophef. in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast geeft Ali Boussaboun daar zijn ongezouten mening over. "Het zijn taferelen die we nog nooit hebben gezien."

Omar Artan staat bekend als het grootste talent van het scheidsrechterskorps in Afrika en zou voor het eerst een WK fluiten. De FIFA was daar helemaal akkoord mee, maar eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten moest hij weer rechtsomkeert maken. Hij werd niet toegelaten, terwijl de Somalische autoriteiten claimden dat hij wel de juiste papieren had.

'Hij kan zijn droom waarmaken'

Een dag voor de start van het WK werd Gianni Infantino daar nog naar gevraagd op de openingspersconferentie van het WK, maar daarin hield hij zich op de vlakte. Ali Boussaboun begrijpt werkelijk niks van de situatie. "Ik kan hier echt niet tegen", begint hij in de podcast. "Deze man heeft keihard gewerkt, heeft goede wedstrijden gefloten en was ook op de Afrika Cup. Hij kan zijn droom waarmaken, en dan word je weggestuurd", spreekt hij vol ongeloof.

Voor Boussaboun is dat niet het enige waar hij zich enorm over verbaasd. "Ik heb meerdere dingen gezien, ook Iran bijvoorbeeld. Zij moeten elke wedstrijd invliegen naar de Verenigde Staten en op dezelfde dag weer terug (naar Mexico, red.). Waarom accepteren wij dit? Waarom accepteert de FIFA dit? In plaats van een warm welkom ontvangen, worden landen nu behandeld alsof ze de grens zijn overgestoken op ezels. Het is ongekend, het zijn taferelen die we nog nooit hebben gezien bij een eindtoernooi."

Warm onthaal in Somalië

De Somalische scheidsrechter moest na zijn weigering in het land terug naar Somalië en daar werd hij als een koning ontvangen. "Dat is leuk en aardig allemaal, maar puntje bij paaltje is het zo dat die man niet zijn werk kan doen omdat een WK wordt georganiseerd dat gewoon helemaal stuk is. Ik had ook iets gelezen dat hij banden zou hebben met een terroristische organisatie, je kent het wel. Maar ik vind het echt een schande. Een hele grote smet op het WK, nu al", vindt Boussaboun.

Vervolgens probeert Robert Maaskant de situatie nog te nuanceren met de laatste berichten die uit Amerika zijn verschenen. "Ik vind dat je wat te snel gaat als je zegt dat het alleen vanwege politieke redenen was. Dat vemoeden wij allemaal, maar de reden vanuit het Amerikaanse nieuws was dat hij wat te maken had gehad met beesten", legt hij uit.

'Dit gebeurt al jaren'

"Je moet altijd zo'n formulier invullen als je naar Amerika gaat ,dan moet je aangeven als je in contact bent geweest met bepaalde dieren. Ik had wel verwacht dat de FIFA zou ingrijpen en zou vragen wat er nou precies aan de hand is. Dat is niet gebeurd. Aan de andere kant hebben we het over het WK in Amerika en dit is daar dagelijkse kost. Dit gebeurt al jaren onder het bewind van Trump. dat is heel slecht, maar gaan wij niet veranderen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en een wisselende gast elke ochtend de stand van zaken rondom het WK. Op de eerste dag voor de start van het toernooi schoof Ali Boussabon aan en werd natuurlijk Marokko besproken. Ook werd er contact gelegd met verslaggever Aron Kleeven in Amerika die bij de eerste training van Oranje in Kansas City aanwezig was.

De heren bespreken het gedrag van Wout Weghorst, de missie van Ronald Koeman en Boussabon gaat diep in op het weigeren van Somalisch scheidsrechter Omar Artan. Luister de podcast elke dag om 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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