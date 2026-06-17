Frenkie de Jong is op het WK één van de grote blikvangers bij Oranje. De middenvelder viel positief op tegen Japan en raakt nu ook buiten het veld een gevoelige snaar. Eén bijzonder familielid hielp hem van kleins af aan en De Jong verraste hem met een emotionele boodschap.

Met Frenkie de Jong op het middenveld kwam het Nederlands elftal niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De speler van FC Barcelona kende een lange weg richting de absolute wereldtop en behoort nu tot de grote namen bij Oranje. Zijn opa begeleidde hem vanaf kinds af aan en dat is De Jong nog altijd niet vergeten.

Videoboodschap

Bij de middagshow van Radio 538 gaat deejay Frank Dane langs bij opa Jan de Bruijn van De Jong. Die wordt onverwachts verrast als blijkt dat zijn kleinzoon een bijzonder lieve boodschap voor hem heeft ingesproken. "Hey opa, ze hebben me gevraagd wat voor je in te spreken. Dat doe ik met alle liefde", begint de international in een video.

"Dankzij jou ben ik mijn pad begonnen richting het profvoetbal", vervolgt De Jong, die in de beginstadia van zijn carrière altijd op de steun van zijn opa kon rekenen. "Jij bracht me de eerste jaren altijd naar de trainingen van Willem II. Wie weet waar ik anders geëindigd was. Honderden duizenden uren en veel kilometers hebben we samen in de auto gezeten. Die momenten koester ik."

Bijzondere band

Ondanks dat De Jong een wereldster is, zal hij nooit vergeten waar hij vandaan komt. "Wij hebben een hele bijzondere band. Naast opa ben je ook mijn vriend", aldus een blije kleinzoon. "Alle wedstrijden die ik in Nederland heb gespeeld, van Arkel tot aan Ajax, je hebt ze allemaal gezien. Nu ben ik wat verder weg, maar zie je nog steeds alle wedstrijden en bellen we na elke wedstrijd. Onze band is heel bijzonder. Ik hou van je en wil je bedanken voor alles wat je altijd voor me doet."

Zijn opa vindt het een bijzonder mooi gebaar. Bovendien zijn dergelijke gestes volgens hem typerend voor De Jong. "Super, typisch ook Frenk. Hoe hij overal aan denkt. Dit is even voor zijn opa."

WK voetbal

Komende zaterdag zal opa Jan ongetwijfeld weer aandachtig kijken naar de verrichtingen van zijn kleinzoon. Dan speelt De Jong met het Nederlands elftal het belangrijke tweede groepsduel met Zweden. De middenvelder kan hoe dan ook rekenen op de onvoorwaardelijke support van zijn naasten. Vrouw Mikky en zoontjes Miles en Mason zijn in elk geval van de partij in Amerika.

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