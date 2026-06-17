Het WK is alweer bijna een week onderweg en de voetballiefhebber heeft al heel wat kunnen smullen. Van een ontketende Lionel Messi tot aan de zevenklapper van Duitsland tegen het stuntende Curaçao. In Nederland blijft men onverbiddelijk kritisch op Oranje, onterecht vindt oud-international Jan Poortvliet. "We moeten er lekker met z'n allen achter gaan staan."

Jan Poortvliet mag al dan heel wat WK's gezien hebben, elke keer geniet hij er weer van. "Ik moet nu alleen af en toe opletten dat ik goed de wekker zet", begint hij lachend over de onchristelijke tijden van de WK-wedstrijden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De oud-finalist op het WK in 1978 kijkt nog altijd met hetzelfde enthousiasme naar zoveel mogelijk wedstrijden. Zo zette hij ook zijn wekker voor Lionel Messi.

'Dat is wat bij Oranje nog mist'

"Dan zie je Argentinië en dan vraag je je af of ze hetzelfde niveau kunnen halen als de laatste jaren en dat lukt gewoon weer. Een heerlijk team dat simpel speelt en de wedstrijd beheerst. Messi kijkt en loopt door het veld en als hij aan de bal is dan laat hij weer dingen zien waarom je van hem houdt", vertelt hij. Daarna brandt hij los over meerdere kanshebbers die hij aan het werk zag. "Duitsland heeft mij bevestigd dat zij weer een sterk team hebben, Marokko vond ik heerlijk spelen en Frankrijk gooit gewoon het tempo omhoog. Ze brengen er beweging in en dan zie je dat ze zoveel kwaliteit hebben."

Dat is nog iets dat Poortvliet mist bij Oranje, waar zijn neefje Jan Paul van Hecke speelt. "Bij Oranje is het tot nu toe nog niet los, het spel is nog wat stroef. Spelers zijn nog niet op de toppen van hun kunnen. Dat heeft te maken met tacticus Ronald Koeman die veel kijkt naar de tegenstander. Maar dit Oranje heeft zoveel goede spelers, ook al roept iedereen hier in Nederland dat dat niet zo is."

Toernooi van je leven

Wat Poortvliet betreft mag het thuisfront wel wat positiever zijn. "Ik refereer altijd naar het duel in Spanje in de Nations League. Daar zag je dat als Nederland met lef speelt en durft te versnellen, met nog meer vrijheid in het spel, dat ze ook gewoon heel goed kunnen voetballen. Als ze nog wat directer worden, zullen ze veel beter voor de dag komen."

Dat rotsvaste vertrouwen in het eigen kunnen, vindt Poortvliet belangrijk. En als iemand weet hoe je succesvol tot een finale kan komen op een WK, dan is hij het wel. In 1978 stond hij met Oranje in de finale waar het onderuit ging tegen het Argentinië. "Het is echt het toernooi van je leven", rakelt hij het gevoel op van toen.

Hij weet dan ook zeker dat spelers die nu op het WK zijn hun ogen uit kijken. Daarbij is ook de sfeer om het toernooi heen belangrijk. "Je ziet overal de volle stadions, de colonnes Nederlanders die eropaf komen; dat brengt zoveel met zich mee. Hoe lang je op het toernooi zit, hoe meer zin je krijgt om op het veld te staan. Dat hadden wij toen ook, dat doet toch goed. Je wil de supporters vermaken en de liefde voelen. Daarom mogen we allemaal wel wat blijer zijn. We moeten er lekker met elkaar achter staan."

Neefje Van Hecke

Het toernooi is al helemaal bijzonder voor Poortvliet vanwege de aanwezigheid van Jan Paul van Hecke. De Zeeuwse verdediger maakt zijn eerste eindtoernooi mee en dat zorgt voor trots bij oom Jan. "Hij moet dit gewoon lekker meemaken", zegt hij enthousiast. Ondanks alle ervaring die hij heeft, sprak hij nauwelijks met Van Hecke over het WK. "Ik praat niet met hem over wat hij moet doen of dat soort dingen. Ik weet dat hij het beste uit zichzelf wil halen en ik weet ook dat alles een groeiproces is", legt hij uit.

Het enige dat Poortvliet wel graag doet, is complimenten geven. "Ik weet hoe hij met voetbal bezig is en hij speelt momenteel in de mooiste competitie ter wereld. De beleving op een WK is zo bijzonder, dat maak je vanzelf wel mee. Dan kan je haast niet slecht spelen, hij moet gewoon lekker zijn ding doen."

Tot slot wilde Poortvliet niet alleen Van Hecke maar heel Oranje nog een dringend advies meegeven. "Laten we hopen dat Oranje steeds meer in het toernooi groeit. Dat kan ook, je hoeft niet direct de sterren van de hemel te spelen. Je kan wel iets meer in je eigen ploeg geloven, want er is kwaliteit genoeg. Maar dat heeft soms ook wel eens een zetje nodig. Geef ze maar lekker wat vrijheid."

WK voetbal

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