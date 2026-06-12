Het Nederlands elftal is volop in voorbereiding op het WK voetbal. Na twee matige oefenwedstrijden is nog niet iedereen overtuigd van Oranje, maar sterspeler Frenkie de Jong denkt dat er kansen liggen. "Het buitenland is sowieso positiever dan dat Nederland is.’’

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0. Tegen Oezbekistan werd dankzij twee benutte penalty's van Cody Gakpo met 2-1 gewonnen. De Jong geeft toe dat er verbetering nodig is, maar maakt zich geen zorgen. "Er moeten zeker dingen beter, in de afstemming, in de positionering", zegt hij tegen het AD. "En daar praten we over."

'Fit en fris'

Hij is al lang blij dat hij weer bij de selectie zit, nadat hij het EK twee jaar geleden moest missen wegens een blessure. "De eerste training ging nu met een grote glimlach. Ik heb er zin in, voel me fit en ook fris.’’ Dat merkt hij aan de manier van bewegen op het veld.

"Ik geloof ook in ons eigen team", benadrukt de middenvelder van FC Barcelona. "We hebben een ploeg die een beetje onvoorspelbaar is. En dat kan bij dit WK onze kracht zijn. We hebben veel snelheid en fysieke kwaliteiten, we kunnen goed zijn aan de bal, maar ook wedstrijden winnen op de counter. Wij zijn geen ploeg waartegen het fijn spelen is.’’

Positiviteit in het buitenland

Nederland moet dus niet onderschat worden op het WK in de Vreenigde Staten, Canada en Mexico. "Oranje staat er best goed op, dat merk ik in de kleedkamer bij Barcelona. We praten daar onderling soms over elkaars nationale teams", vertelt De Jong. "Het buitenland is sowieso positiever over Oranje dan dat Nederland dat is.’’

"Ze kijken in het buitenland naar onze selectie en denken: toch goede spelers allemaal. Nou denk ik dat veel Nederlanders er ook wel zo over denken, maar er is ook twijfel", vervolgt hij. "Wat daarin zeker meespeelt is dat we al lange tijd niet meer hebben gewonnen van een topland. Daar moest maar eens verandering in komen.’’

WK voetbal

Nederland speelt zondag 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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