Wat Wim Kieft betreft mag van een topvoetballer best verwacht worden dat hij íets van de geschiedenis van de sport kent. Zeker als het een Oranje-international betreft. Niet iedereen denkt daar hetzelfde over, maar Kieft is zeer uitgesproken.

Schrijver en presentator Michel van Egmond snijdt in de KieftJansenEgmondGijp-podcast de documentaire aan die Andere Tijden Sport maakte over de legendarische ex-international Rob Rensenbrink.

”De aanleiding daarvoor is dat Cody Gakpo vorig jaar tegen Malta twee keer een penalty scoorde”, aldus Van Egmond. “Toen zei de verslaggever van de NOS tegen hem: ‘Jij bent de tweede die dat is gelukt in Oranje. En de eerste die dat lukte was Rob Rensenbrink in 1978 in Argentinië.’ En toen zei Gakpo: ‘Wie? Dat zegt me niks. Rob Rensenbrink.’ Wat natuurlijk best kan hoor, op die leeftijd.” Oud-voetballer René van der Gijp valt hem bij: “Daar is niks mis mee.

Abe Lenstra en Faas Wilkes

Ex-international Kieft denkt daar echter heel anders over: “Nee, daar ben ik het niet mee eens. Michel, jij zegt dat je wel begrijpt dat Cody Gakpo niet weet wie Rob Rensenbrink is. Maar als je gewoon een jonge jongen bent, met YouTube enzo tegenwoordig, dan ga je toch een keertje kijken hoe het elftal van 1974 was waar iedereen het over heeft, of niet?”

Van Egmond: “Ja, maar voor Gakpo is het hetzelfde als Abe Lenstra en Faas Wilkes voor ons, denk ik.” “Nee, nee”, reageert Kieft hoofdschuddend. “Want toen hadden ze geen succes en Rob Rensenbrink heeft gewoon twee WK finales gespeeld, hè.” Dat kan Van Egmond niet ontkennen.

WK’s van 1974 en 1978

Rensenbrink speelde tussen 1968 en 1979 46 interlands, waarin hij 14 keer scoorde. Hij kwam namens Oranje uit op de WK’s van 1974 en 1978. In beide gevallen verloor het Nederlandse team de finale. Op die WK’s maakte de linksbuiten in totaal vijf doelpunten. In 1978 schoot hij in de laatste minuut van de reguliere speeltijd bij een 1-1 stand tegen de Paal. Oranje verloor uiteindelijk na verlenging met 3-1 van thuisland Argentinië.

De Amsterdammers kwam onder meer uit voor DWS, Club Brugge en Anderlecht. Met die laatste club won hij veel prijzen, waaronder tot twee keer toe de Europa Cup II.

Nederland - Oezbekistan

Gakpo slaagde er afgelopen maandag in New York overigens in om voor de tweede keer twee strafschoppen in een interland voor Oranje binnen te schieten. In het laatste oefenduel richting het WK schoot hij twee keer raak tegen Oezbekistan. Daarmee was de aanvaller van Liverpool hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de moeizame 2-1 overwinning.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover