Jurriën Timber kreeg begin deze week een keiharde klap te verwerken toen bekend werd dat hij toch niet mee kon doen aan het WK voetbal. De verdediger was daardoor zelf behoorlijk emotioneel. Inmiddels maakt hij zich op voor de terugreis naar Nederland, maar krijgt hij nog een prachtige steunbetuiging van zijn mede-internationals.

Voor Jurriën Timber werd het WK sowieso al een race tegen de klok. De verdediger lag er enkele maanden uit met een blessure en had zijn vizier gericht op de finale van de Champions League. Daarin maakte hij weer zijn langverwachte rentree. Vervolgens sloot hij aan bij het Nederlands elftal al kwam hij niet in actie in de twee oefenduels. Maandag kwam het nieuws dat Timber definitief niet mee kan doen aan het WK en wordt vervangen door Lutsharel Geertruida.

Een dag later kwam de 24-jarige Timber zelf met een eerste reactie. Hij vertelde 'diepbedroefd' te zijn en dat zijn 'hart was gebroken'. Toen de rest van de selectie vanuit New York naar het basiskamp in Kansas City trok, maakte hij zich op voor de terugreis naar Nederland. Maar niet zonder dat zijn teamgenoten hem een hart onder de riem staken.

Steunbetuiging

Op Instagram worden enkele foto's gedeeld, waarin Timber het nog naar zijn zin heeft. Zowel op de beroemde straat Times Square in New York als met tweelingbroer Quinten valt een stralende verdediger te zien. Ook deelt hij het speciale afscheidscadeau van zijn teamgenoten.

Ondanks dat Timber niet meespeelde tegen Oezbekistan, was er al wel een officieel wedstrijdshirt voor hem laten maken. Alle 25 andere spelers van het team besloten gezamenlijk om daar hun handtekening op te zetten, zodat de geplaagde verdediger toch nog iets van een aandenken heeft aan het toernooi.

In de reacties komen ook veel steunbetuigingen binnen van fans. Iedereen hoopt dat Timber snel weer hersteld zodat hij na de zomer weer kan schitteren bij Arsenal.

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