Het Nederlands elftal kreeg vlak voor het WK voetbal een enorme dreun doordat Jurriën Timber af moest haken bij de selectie van Ronald Koeman. De verdediger van Arsenal bleek niet genoeg hersteld van een slepende blessure en moest het trainingskamp verlaten. Lutsharel Geertruida van Sunderland vervangt hem. Timber reageert vol verdriet op zijn vertrek bij Oranje.

Timber is "diepbedroefd" door het missen van het WK voetbal. Dat schreef de Oranje-international op Instagram. De verdediger van Arsenal haakte maandag af, nadat bleek dat hij nog onvoldoende hersteld was van een liesblessure.

"Mijn hart is gebroken. Mijn land vertegenwoordigen op het hoogste podium is waar ik altijd van heb gedroomd en het is moeilijk om te accepteren dat een blessure die kans van mij heeft afgepakt", aldus Timber. "Het is niet het pad waar ik op had gehoopt, maar ik vertrouw erop dat God een groter plan heeft dan wat ik nu kan zien. Ik wens de jongens veel succes. Maak het land trots!"

Timbersvervanger Geertruida meldt zich deze dinsdag in het trainingskamp van het Nederlands elftal in Kansas City. De verdediger werd maandag alsnog opgeroepen toen bleek dat Jurriën Timber het WK door een liesblessure mist.

De 25-jarige Geertruida maakte geen deel uit van de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij stond net als Ian Maatsen wel op een reservelijst. Beide spelers trainden vorige week mee met de nationale ploeg in Zeist. Geertruida kwam afgelopen woensdag nog als invaller in het veld tijdens de verloren oefeninterland tegen Algerije (0-1).

Kansas City

Het Nederlands elftal is dinsdag op het vliegtuig gestapt in New York en arriveert 20.00 uur Nederlandse tijd in Kansas City, waar het tijdens de groepsfase van het WK verblijft. Koeman en zijn spelers checken in bij het Cascade Hotel Kansas City en werken vervolgens een besloten training af op de KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City.

Nederland - Japan

Oranje vertrekt zaterdag naar Dallas voor de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan, die zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd begint. Het is in Kansas City zeven uur vroeger dan in Nederland.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover