Nu de eerste wedstrijd van Oranje op het WK eraan zit te komen, is de discussie om wie de eerste spits van Nederland gaat worden springlevend. Memphis Depay is nog niet helemaal fit en Donyell Malen heeft niet dezelfde scherpte als bij zijn club. Robert Maaskant en Hedwiges Maduro bespreken dit en nog veel meer in de voorbeschouwende aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Hij is niet voor niets topscorer."

In de dagelijke Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met wisselende gasten het reilen en zeilen van Oranje op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Samen met presentator Damian Vlottes, verslaggever Rick Kraaijeveld en Hedwiges Maduro bespreekt Maaskant in de eerste aflevering de spitsenpositie. Wie moet er spelen? Malen of Memphis?

Depay of Malen?

"Ik vind Depay uiteindelijk een betere spits dan Malen", bouwt Maaskant op richting een 'maar'. "Ik vind Malen een speler die belangrijker wordt, hoe verder Oranje op het WK komt. Dan ga je tegen ploegen spelen die in een lager bok spelen en dan heb je meer aan Malen dan aan Depay", vindt de analist. "Aan de andere kant is Memphis niet voor niets topscorer van Oranje."

Bekijk hieronder de eerste aflevering.

Maduro kijkt er net wat anders tegenaan. Hij zou in het begin juist eerder voor Malen kiezen. De huidige spits van Oranje schoot de doelpunten er een voor een in bij AS Roma in Italië, maar heeft het bij Oranje wat moeilijker. "Hij krijgt wel zijn kansen maar maakt ze nog niet af. Hij scoort wat moeilijker bij Oranje. Hij start sowieso omdat Memphis nog niet fit genoeg is. Maar ik denk dat hij er juist in gaat komen hoe verer Oranje komt. Dan gaat Malen weer naar de buitenkant toe."

Anekdotes over eindtoernooien

Maduro denkt dat de warmte een grote rol gaat spelen op dit WK waardoor ploegen van nature zich wat meer gaan inbouwen, waardoor je veel gesloten formaties gaat krijgen. "Dan moet je echt de kansen afmaken die je krijgt, want je krijgt er een boel minder. Dan denk je wel aan Depay, hij heeft een hoog rendement. Ook als hij niet goed speelt, scoort hij wel."

De mannen hebben veel meer te bespreken deze podcast waarin ook talloze anekdotes voorbij komen. Zo vertelt Maduro openhartig hoeveel pijn het hem deed dat hij het WK in 2010 moest missen door een blessure, maar deelt hij ook grappige verhalen van zijn tijd bij Oranje tijdens het WK in 2006. "We waren met z'n allen aan het eten, en de vrouwen mochten erbij zijn. Toen was de vraag; wie gaat er als eerste opstaan? Toen er één op stond, ging iedereen direct van tafel en sprintend naar de kamer."

Dagelijks Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

Maar natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt op het toernooi, voorspellingen worden gedaan en de toplanden worden één voor één besproken. Hoe kijken beide heren naar het Curaçao van Dick Advocaat waar de familie gewoon het hele toernooi welkom is? En gaan Messi en Ronaldo nog schitteren dit WK? Je hoort het allemaal in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. De eerste aflevering is vanaf 10 juni om 7.30 uur te luisteren. Daarna vind je elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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