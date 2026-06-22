Brian Brobbey was één van de uitblinkers bij Oranje tijdens de 5-1 zege op Zweden. De spits kreeg verrassend de kans van bondscoach Ronald Koeman en greep die met beide handen aan. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast zorgt dat voor discussie of Brobbey de komende jaren de vaste aanvalsleider van Nederland moet worden.

"Nederland had in één keer een echt aanspeelpunt in de wedstrijd", stelt oud-voetballer Hedwiges Maduro in de podcast over het opstellen van Brobbey bij Oranje. "Dat maakte Gravenberch beter, dat maakte Reijnders beter. Hij houdt een bal vast en daar kan je onder komen als middenvelder. Als Brobbey eenmaal op snelheid is en hij wordt door twee spelers gedekt. Dan kan hij daar alsnog doorheen lopen. En nu is ook zijn techniek verfijnder geworden."

Maduro durft ook wel een gewaagde uitspraak te doen over Brobbey en zijn toekomst bij Oranje. "Hij is nog maar 24 dus misschien hebben we onze spits wel voor de komende jaren. Omdat de tegenstander vaak wat beter is dan Sunderland, moet zijn kwaliteit omhoog. Bij Ajax had ik af en toe wel het gevoel dat hij dacht, ik krijg toch nog wel een kans. Ik denk dat hij wat volwassener wordt en zijn bewustzijn is groter geworden."

Brobbey in de Premier League

Volgens Maduro zit Brobbey ook goed op zijn plek in Engeland. "Ik denk dat hij wel gemaakt is voor de Premier League hoor. Met zijn power. Ik noem bijvoorbeeld een club als Aston Villa, daar past hij fantastisch bij. Bijvoorbeeld met Ollie Watkins. Zij spelen vaak met twee spitsen en hij kan dat heel goed denk ik", is Maduro duidelijk.

Robert Maaskant zet vervolgens een kanttekening bij het spel van Brobbey. "Hij heeft het goed gedaan, maar wat mij betreft een beetje aan hem blijft kleven, is het gebrek aan scorend vermogen. Hij maakt makkelijk goals in de vijf meter, waar hij gewoon door mensen heen loopt. Om definitief de spits van Nederland te worden, moet dat wel verbeteren. Dat hij goals gaat maken van buiten de zestien meter en zelf wat meer gaat creëren. Er valt nog veel te verbeteren."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro én ex-darter Vincent van der Voort de laatste updates over het WK. Zo wordt er uitgebreid advies gegeven aan Cristiano Ronaldo, bespreken ze de stunt van Kaapverdië en praten ze over de koning in de kleedkamer van Curaçao.

Verder wordt Oranje onder de loep genomen, passeert de pikante aanstelling van Danny Makkelie de revue en kijken ze uit naar een nieuwe Messi-show bij Argentinië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Vanaf 7.30 uur te beluisteren in jouw favoriete podcastapp.

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