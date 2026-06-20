Brian Brobbey eiste zaterdagavond een hoofdrol op in het WK-duel van Oranje tegen Zweden. De spits maakte de eerste twee doelpunten van de avond en legde daarmee de basis voor de ruime 5-1 overwinning. Na afloop bleef hij daar ontzettend nuchter onder.

"Ik ben heel blij dat ik het team heb kunnen helpen", vertelde Brobbey na afloop tegen de aanwezige pers in het Houston Stadium. De spits begon verrassend in de basis en scoorde al twee keer binnen zeventien minuten. Het waren zijn tweede en derde doelpunt voor Oranje. Na rust maakte Cody Gakpo nog twee goals. Hij werd door de FIFA gekozen tot beste speler van de wedstrijd. "Ik ben heel blij voor hem", zei Brobbey daarover.

Plek in de basis

Tegen Japan stond Brobbey nog niet in de basis. Toen speelde Donyell Malen in de spits en Crysencio Summerville op rechts. "Twee dagen geleden kreeg ik op de training te zien dat ik in het basiselftal zou starten. Ik leefde vol vertrouwen naar deze wedstrijd toe", aldus de spits die onder contract staat bij Sunderland.

Vorm teruggevonden

Brobbey vertrok vorige zomer bij Ajax naar Sunderland. Bij Ajax had hij een lastig seizoen, maar in Engeland vond hij zijn vorm terug. Ook bij Oranje liet hij nu zien dat hij kan scoren. "Hoe dat precies kan? Ik weet het niet. Misschien een nieuwe club, nieuwe mensen. Ik heb me heel goed ontwikkeld daar. Ik probeer het gewoon te laten zien", aldus Brobbey, die na de ontmoeting met Zweden zijn familie in het stadion opzocht. "Ze zijn trots op me. Dat maakt mij ook trots."

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