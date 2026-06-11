De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan was de afgelopen dagen groot nieuws nadat hij geweigerd werd in de Verenigde Staten en dus niet kon fluiten op het WK voetbal. De arbiter zag zijn grote droom daarmee in duigen vallen, maar heeft van de Europese voetbalbond UEFA donderdag een opvallende beloning gekregen.

Artan is namelijk aangesteld om dit jaar het duel om de UEFA Super Cup te fluiten. Dat meldt de Europese voetbalbond in een persbericht. De 34-jarige Somaliër zou als arbiter op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico actief zijn, maar hem werd afgelopen weekend de toegang tot de VS geweigerd om vermeende banden met leden van terroristische organisaties.

'Hij heeft zich bewezen'

"Na overleg met zusterbond Confédération Africaine de Football (CAF) heeft de UEFA vandaag de Somalische scheidsrechter Omar Artan aangesteld om de UEFA Super Cup 2026 te leiden", meldt de Europese bond in een verklaring. Het duel is op 12 augustus in Salzburg en gaat tussen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain en Aston Villa, dat dit jaar de beste was in de Europa League.

De Somaliër werd vorig jaar door de Afrikaanse voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar. "Omar Artan is een uitstekende jonge, maar reeds ervaren scheidsrechter die zich heeft bewezen op het hoogste niveau", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin.

Problemen met visum

Artan zou geschiedenis gaan schrijven als eerste Somalische scheidsrechter op het WK, maar dat ging dus niet door. Volgens de Somalische autoriteiten had hij de juiste papieren, maarAndrew Guiliani van de zogeheten White House Task Force beweerde bij de BBC dat de arbiter contact zou hebben gehad met mogelijke terroristen. De regering van president Donald Trump stelde vorig jaar een inreisverbod in voor alle Somaliërs, maar desondanks werd Artan toch gekozen door de FIFA voor het WK.

De scheidsrechter werd woensdag in eigen land als een held onthaald nadat zijn WK-droom in duigen was gevallen. In de hoofdstad Mogadishu staken honderden mensen hem een hart onder de riem.

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