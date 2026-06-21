Quinten Timber heeft zondag de training bij het Nederlands elftal hervat. De middenvelder liep drie dagen geleden een lichte hersenschudding op tijdens een duel met Frenkie de Jong op de training en moest daardoor de gewonnen groepswedstrijd tegen Zweden (5-1) aan zich voorbij laten gaan.

Timber trainde wel apart van de groep op het KC Current in Kansas City. De middenvelder van Marseille werkte een individueel programma af, waardoor het nog onduidelijk is of hij fit genoeg is voor het volgende groepsduel met Tunesië. Of hij tijdig herstelt van zijn hersenschudding valt op dit moment nog niet te zeggen.

Lappenmand van Oranje

Ook Crysencio Summerville liet zich zien op de training. De aanvaller raakte in de slotfase van de wedstrijd tegen Zweden geblesseerd toen hij een knie tegen zijn hoofd kreeg en daarna gehecht moest worden. De blessure blijkt desondanks mee te vallen, zoals Koeman zaterdag al aangaf. Summerville, die na de rust in de ploeg kwam, sloot zich aan bij de basisspelers die aan het uitfietsen zijn.

Oranje won zaterdag overtuigend met 5-1 van Zweden, maar de avond kende een vervelend staartje. Frenkie de Jong kampte al voor de wedstrijd met knieklachten na de bewuste botsing met Timber op de training. Daarnaast hielden ook Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Brian Brobbey pijntjes over aan het duel met Zweden. Koeman zal hopen dat de ziekenboeg de komende dagen verder leegstroomt richting het duel met Tunesië.

Laatste groepsduel

Dankzij de ruime zege op Zweden staat Oranje er uitstekend voor in poule F. Met Tunesië als volgende tegenstander - op papier de zwakste in de groep - lijkt groepswinst binnen handbereik voor de ploeg van Koeman. Wel kan Japan over Nederland heen gaan als het Zweden met een groter doelsaldoverschil verslaat dan Oranje dat doet tegen Tunesië.

Groepswinst loont op dit WK. De winnaar van poule F ontloopt in de beginfase van het toernooi de grote namen en kan landen als Spanje, Frankrijk, Engeland en Portugal mogelijk pas in de finale tegenkomen. Virtueel stuit Oranje als groepswinnaar in de achtste finale op Marokko, op 30 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd.

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