Oranje-spits Brian Brobbey heeft de dag van zijn leven tegen Zweden. De 24-jarige Amsterdammer kreeg de voorkeur in de punt van de aanval en beloonde het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman meteen met twee treffers. Dat leverde een mooie reactie van Jurriën Timber op.

Oranje kende een droomstart tegen Zweden en stond al snel met 2-0 voor. Brobbey speelde daarin een hoofdrol: de aanvalsleider opende na vijf minuten de score na een fraaie aanval over links via Cody Gakpo en verdubbelde twaalf minuten later de marge door een voorzet van Denzel Dumfries binnen te werken.

Reactie Jurriën Timber

Oranje-international Jurriën Timber liet meteen van zich horen na de masterclass van zijn oud-teamgenoot. "Brian is gearriveerddddd", schreef de Arsenal-verdediger op X. Het tweetal kent elkaar door en door. Timber en Brobbey speelden jarenlang samen in de jeugdopleiding van Ajax en braken precies op hetzelfde moment door bij de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Brian is gearriveerddddd😮‍💨 — Jurrien Timber (@JurrienTimber) June 20, 2026

Geblesseerd afgehaakt

Rondom Timber speelde er afgelopen zomer van alles. De 25-jarige verdediger kampte maandenlang met een zware blessure, maar maakte uiteindelijk toch nog zijn opwachting in de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain na strafschoppen (1-1).

In Nederland werd er dan ook vanuit gegaan dat Timber gewoon mee zou gaan naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op het laatste moment moest hij echter alsnog afhaken vanwege een liesblessure. Uiteindelijk kreeg de familie Timber nóg een domper te verwerken, toen broer Quinten een lichte hersenschudding opliep.

Feestelijke avond voor Oranje

Voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman werd het uiteindelijk sowieso een feestelijke avond. Cody Gakpo voerde in de tweede helft de score met twee treffers verder op naar 4-1. Daarmee zet Oranje een grote stap richting plaatsing voor de volgende ronde. Met vier punten uit twee wedstrijden en nog een duel met Tunesië voor de boeg lijkt kwalificatie nauwelijks nog in gevaar te komen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover