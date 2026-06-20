Voetbalminnend Nederland werd vrijdagnacht opgeschrikt toen bondscoach Ronald Koeman vertelde dat Frenkie de Jong niet helemaal fit is. De middenvelder was betrokken bij het felle duel op de training waardoor ook Quinten Timber geblesseerd raakte. Inmiddels zijn er details naar buiten gekomen, waardoor het nog maar zeer de vraag is of hij vanavond kan meespelen.

Voor Quinten Timber komt het duel van Nederland met Zweden te vroeg. De speler van Marseille liep bij een botsing op de training een lichte hersenschudding op. Later maakte bondscoach Ronald Koeman bekend dat ook Frenkie de Jong bij het incident betrokken was. Timber was met zijn hoofd tegen hem aan gevallen. Dat riep meteen vragen op over de fitheid van de Barcelona-middenvelder.

Bandage

Het is momenteel onbekend wat er precies met De Jong aan de hand is. Koeman was daar vrij mysterieus over. Hij gaf alleen aan dat het een lichaamsdeel 'onder de middel betrof'. Verder meende de bondscoach dat het nog even afwachten is of Frenkie mee kan spelen.

Bij de NOS WK-podcast komen zaterdag nieuwe details naar buiten over de kwetsuur. "Het is de knie", vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit de Verenigde Staten. "We hebben de beelden van de training even teruggespoeld. En als je goed kijkt zie je dat hij een huidkleurige bandage om zijn knie heeft."

'Geen risico nemen'

Wel denken ze bij de podcast dat Koeman niet zomaar vertelt dat De Jong niet helemaal fit is. Zij denken dat hij wellicht voorsorteert op een mogelijke afwezigheid van de middenvelder. "Dat zegt hij heel bewust", denkt Stekelenburg.

Het blijft echter gissen hoe erg de blessure aan zijn knie precies is. Het kan zowel een wat stijve knie zijn als iets meer serieus. "Je weet niet hoe die geraakt is en wat de reactie is na de training. Het is afwachten of er nog een reactie komt", aldus commentator Arman Avsaroglu. De heren van de podcast roepen in elk geval op om geen risico te nemen met De Jong. Zaterdagavond zal blijken of hij in staat is om te spelen. Het restant van de training voetbalde hij wel uit.





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