Rafael van der Vaart heeft met zijn uitspraken tijdens Nederland - Japan op het WK voetbal de kranten in Engeland gehaald. De voormalig Oranje-international en ex-speler van Tottenham Hotspur is in de tabloids groot nieuws.

In liefst vier grote kranten in Engeland wordt er aandacht besteed aan Van der Vaart. Van Metro tot aan The Sun en The Mirror, allemaal koppen ze op dat de Nederlandse analist 'onder vuur' ligt naar aanleiding van een opmerking die hij maakte over de Japanse spelers tijdens de wedstrijd tegen Oranje op het WK afgelopen zondag. Hij deed zijn uitspraak tijdens de voor- en nabeschouwing bij de NOS.

Van der Vaart antwoordde met een in Engeland slecht ontvangen grap. Toen hij Micky van de Ven moest beoordelen, zei hij dat de Spurs-verdediger het wellicht moeilijk had met de tegenstanders 'omdat ze allemaal op elkaar lijken'. Meteen nadat hij die woorden uitsprak, probeerde hij die al te downgraden. "Dat is een grapje natuurlijk. Ik durf bijna niks meer te zeggen."

'Walgelijk'

Toch werd het grapje vertaald en kwam het bij de Engelse media terecht. Die doken er de afgelopen 24 uur bovenop en maken er groot nieuws van. Op Facebook noemt Metro het zelfs 'walgelijk' wat Van der Vaart zei over de Japanse spelers. Dat Van der Vaart onder vuur zou liggen, baseren de kranten op het feit dat er op sociale media over de 'grap' gesproken werd door kijkers van de NOS.

Consequenties

The Sun wijdt zelfs een zinnetje over een mogelijke straf voor Van der Vaart, door te stellen dat het 'onduidelijk is of Van der Vaart consequenties krijgt van de zender voor zijn aanstootgevende grap'.

WK voetbal

Het Nederlands elftal hield een punt over aan het duel met Japan. Nu wachten in Groep F nog wedstrijden tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni). De nummers 1 en 2 gaan door naar de knock-outfase, evenals de acht beste nummers drie (van de twaalf groepen).

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