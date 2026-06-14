Ex-international Rafael van der Vaart droeg jarenlang het shirt van het Nederlands elftal en ook na zijn carrière blijft hij Oranje op de voet volgen. Als analist bij de NOS schuwt hij daarbij de stevige uitspraken niet. In de rust van het duel met Japan richtte Van der Vaart, in een opmerkelijke outfit, zijn pijlen nadrukkelijk op aanvoerder Virgil van Dijk.

Van der Vaart viel vóór het duel van Nederland tegen Japan al op tijdens de avonduitzending van het WK voetbal. De ex-topvoetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur verscheen in een feloranje jasje. "Ik heb er een goed gevoel bij en heb vertrouwen in Oranje, dus ik dacht: ik doe eens gek", legde Van der Vaart uit.

'Klaar met gelul'

De 109-voudig international schuift al jaren aan als analist bij wedstrijden van het Nederlands elftal, maar kijkt vooral uit naar de aftrap. "Ik ben wel klaar met dat gelul over wie er moet spelen en in welk systeem. Gewoon lekker voetballen, nu gaat het er écht om."

"Volkszangertje?", vroeg mede-analist Pierre van Hooijdonk grappend aan Van der Vaart. De ex-voetballer reageerde lachend. "Koekoek", zei hij schaterlachend. Daarmee verwees hij naar zijn bijdrage aan de speciale WK-hit van John de Bever en Wilfred Genee, die hij samen met Wesley Sneijder inzong.

Pessimisme bij Van Hooijdonk

Van Hooijdonk was iets terughoudender in zijn verwachtingen. "Ik heb minder vertrouwen. Waar zou dat op gebaseerd moeten zijn?", vraagt de oud-international zich hard op af. "Dat is alleen maar mijn hoop. De laatste oefenwedstrijden waren niet je van het en ook de interland in maart waren niet om over naar huis te schrijven. Ik hoop dat het in één wedstrijd wordt omgedraaid, maar even rustig aan."

Kritiek op 'Boeing 747'

In de eerste helft had Oranje het zichtbaar moeilijk met de counters van Japan. Daarbij schrok Van der Vaart enorm van aanvoerder Virgil van Dijk. "Dat draaien… Hij leek wel een beetje een Boeing 747. Ik hoop dat hij gedurende het toernooi iets sneller gaat draaien", luidde de kritische noot van de oud-topvoetballer.

Nederland - Japan

Het WK voetbal is al enkele dagen onderweg, maar voor Nederland en Japan gaat het om 22.00 uur écht beginnen. Daarna volgen nog duels met Zweden (20 juni, 19.00 uur) en Tunesië (26 juni, 01.00 uur).

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