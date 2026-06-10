Het WK voetbal telt liefst 1248 voetballers verdeeld over 48 deelnemende landen. Een flink percentage - 23 procent - is echter niet geboren in het land waar hij voor speelt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal heeft maar één zo'n speler, terwijl Curaçao maar één speler heeft die wél op het eiland geboren is. Een overzicht.

Guus Til is de enige Oranje-international op het WK voetbal die niet in Nederland geboren is. De multifunctionele speler is geboren in het Afrikaanse land Zambia. Daar deed zijn vader ontwikkelingswerk. Tot zijn derde jaar woonde hij in dat land en nog even in Mozambique, voordat hij met het gezin in Amsterdam belandde. Til is een uitzondering binnen de Oranje-selectie, die verder volledig uit in Nederland geboren spelers bestaat.

Curaçao spant de kroon

Het tegenovergestelde is aan de hand bij Curaçao. Liefst 25 van de 26 selectiespelers van bondscoach Dick Advocaat zijn geboren in Nederland. Alleen Tahith Chong, bekend van zijn afrokapsel, is daadwerkelijk op Curaçao zelf geboren. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, dus zo gek is de link met Nederland niet. Opvallender zijn de vele andere in Nederland geboren voetballers, die verspreid over diverse landen uitkomen op het WK.

Marokko, Turkije en Kaapverdië

Zo heeft Marokko met Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine en Sofyan Amrabat drie in Nederland geboren spelers op het WK, net als Turkije: Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu en Oguz Aydin. Kaapverdië heeft zes geboren Nederlanders in de WK-selectie: Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, de broers Deroy en Laros Duarte, Garry Rodrigues en Dailon Livramento.

Van Tunesië tot aan Nieuw-Zeeland

Bij Oranje-tegenstander Tunesië zit Omar Rekik, het broertje van voormalig Oranje-international Karim Rekik. Algerije heeft Ramiz Zerrouki meegenomen naar het WK, die ook in ons land geboren werd. Ook Ghana (Derrick Luckassen, de broer van Brian Brobbey), Nieuw-Zeeland (Nando Pijnaker) en de Verenigde Staten (Sergiño Dest) hebben in Nederland geboren spelers die op het WK actief hopen te zijn.

In totaal zijn er 289 spelers op het WK die voor een anderland uitkomen dan waar ze geboren zijn.

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