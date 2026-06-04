Tunesië is het laagst geklasseerde land waartegen het Nederlands elftal speelt op het WK voetbal. Het Afrikaanse land bezet plek 46 van de FIFA-wereldranglijst. Oranje treft ze in de laatste groepswedstrijd. Hieronder vind je alle rugnummers van Tunesië.
Drie bondscoaches leidden Tunesië naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada: Jalel Kadri, Sami Trabelsi en Montasser Louhichi. Eerstgenoemde was eindverantwoordelijke tijdens het vorige wereldkampioenschap in Qatar. In januari 2024 werd Kadri vervangen door Trabelsi. Toen hij in de achtste finales met Tunesië op de Afrika Cup werd uitgeschakeld kwam Louhichi.
Veruit de bekendste speler is Hannibal Mejbri, die uitkomt voor Premier League-degradant Burnley. Hij nam het rugnummer 10 over van Wahbi Khazri, die op het WK van 2022 zijn laatste interland speelde. Een andere opvallende naam is die van Omar Rekik, het jongere broertje van oud-PSV'er Karim. Hij speelde vier interlands voor Oranje, maar Omar koos voor een interlandcarrière bij Tunesië. En over jongere broertjes gesproken: Rani Hedira is dat van de voormalig Duits voetballer Sami, die in 2014 de wereldtitel won.
Rugnummers Tunesië tijdens WK
Mouhib Chamakh
Ali Abdi
Montassar Talbi
Omar Rekik
Adam Arous
Dylan Bronn
Elias Achouri
Elias Saad
Hazem Mastouri
Hannibal Mejbri
Ismael Ghabri
Mortadha Ben Ouanes
Rani Khedira
Khalil Ayari
Mohamed Hadj Mahmoud
Aymen Dahmen
Ellyes Skhiri
Rayan Elloumi
Firas Chaouat
Yan Valery
Mohamed Amine Ben Hmida
Sabri Ben Hessen
Moutaz Neffati
Raed Chikhaoui
Anis Slimane
Sebastian Tounekti
Wedstrijden Tunesië op WK
Tunesië opent het WK op 15 juni (aftrap 04.00 uur) tegen Zweden. Daarna volgt de wedstrijd met Japan op 21 juni. Vervolgens wordt er afgesloten tegen het Nederlands elftal op vrijdag 26 juni (aftrap 01.00 uur).
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