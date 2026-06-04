WK VOETBAL

Dit zijn de rugnummers van Tunesië voor het WK voetbal: broertje van Oranje-international in selectie

Redactie Sportnieuws.nl • 4 juni 2026 om 14:02 / Update: 1 uur geleden
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Dit zijn de rugnummers van Tunesië voor het WK voetbal: broertje van Oranje-international in selectie
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Omar Rekik, het jongere broertje van Karim, komt uit voor Tunesië op het WK. © Getty Images

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Redactie Sportnieuws.nl • 4 juni 2026 om 14:02 / Update: 1 uur geleden

Tunesië is het laagst geklasseerde land waartegen het Nederlands elftal speelt op het WK voetbal. Het Afrikaanse land bezet plek 46 van de FIFA-wereldranglijst. Oranje treft ze in de laatste groepswedstrijd. Hieronder vind je alle rugnummers van Tunesië.

Drie bondscoaches leidden Tunesië naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada: Jalel Kadri, Sami Trabelsi en Montasser Louhichi. Eerstgenoemde was eindverantwoordelijke tijdens het vorige wereldkampioenschap in Qatar. In januari 2024 werd Kadri vervangen door Trabelsi. Toen hij in de achtste finales met Tunesië op de Afrika Cup werd uitgeschakeld kwam Louhichi.

Veruit de bekendste speler is Hannibal Mejbri, die uitkomt voor Premier League-degradant Burnley. Hij nam het rugnummer 10 over van Wahbi Khazri, die op het WK van 2022 zijn laatste interland speelde. Een andere opvallende naam is die van Omar Rekik, het jongere broertje van oud-PSV'er Karim. Hij speelde vier interlands voor Oranje, maar Omar koos voor een interlandcarrière bij Tunesië. En over jongere broertjes gesproken: Rani Hedira is dat van de voormalig Duits voetballer Sami, die in 2014 de wereldtitel won.

Rugnummers Tunesië tijdens WK

  1. Mouhib Chamakh

  2. Ali Abdi

  3. Montassar Talbi

  4. Omar Rekik

  5. Adam Arous

  6. Dylan Bronn

  7. Elias Achouri

  8. Elias Saad

  9. Hazem Mastouri

  10. Hannibal Mejbri

  11. Ismael Ghabri

  12. Mortadha Ben Ouanes

  13. Rani Khedira

  14. Khalil Ayari

  15. Mohamed Hadj Mahmoud

  16. Aymen Dahmen

  17. Ellyes Skhiri

  18. Rayan Elloumi

  19. Firas Chaouat

  20. Yan Valery

  21. Mohamed Amine Ben Hmida

  22. Sabri Ben Hessen

  23. Moutaz Neffati

  24. Raed Chikhaoui

  25. Anis Slimane

  26. Sebastian Tounekti

Wedstrijden Tunesië op WK

Tunesië opent het WK op 15 juni (aftrap 04.00 uur) tegen Zweden. Daarna volgt de wedstrijd met Japan op 21 juni. Vervolgens wordt er afgesloten tegen het Nederlands elftal op vrijdag 26 juni (aftrap 01.00 uur).

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