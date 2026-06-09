Andy Robertson debuteert dit jaar op het WK. Daarmee komt voor de voormalig speler van Liverpool een droom uit. Die hoopte hij te verwezenlijken met Diogo Jota, maar de Portugees kwam vorig jaar op tragische wijze om het leven. Weduwe Rute Cardoso schreef een emotionele brief aan Robertson...

De hartverscheurende boodschap volgt nadat Robertson, zichtbaar geëmotioneerd, de kwalificatie van Schotland voor het WK – de eerste sinds 1998 – opdroeg aan zijn overleden vriend. Direct na de overwinning op Denemarken onthulde de verdediger dat de herinnering aan Diogo Jota de hele voorbereiding op de beslissende wedstrijd aanwezig was.

Diogo Jota, slechts 28 jaar oud, kwam op 3 juli 2025 om het leven bij een noodlottig verkeersongeval, waarbij ook zijn broer, André Silva, overleed. Diogo Jota en Robertson, teamgenoten bij Liverpool, deelden de droom om ooit een WK te spelen. Dit was een terugkerend gespreksonderwerp, vooral tijdens het WK 2022, toen Diogo Jota door een blessure de selectie van Portugal misliep.

Emotionele brief van weduwe Diogo Jota aan Andy Robertson

In een door de FIFA openbaar gemaakte brief richtte Rute Cardoso, moeder van de drie kinderen van Diogo Jota, zich rechtstreeks tot Robertson. "Ik schrijf je met een hart vol dankbaarheid en, bovenal, trots. Diogo sprak vaak over jou. Over de vriendschap die jullie opbouwden, de gevechten die jullie samen leverden, de uitdagingen, de lachbuien, de gesprekken over voetbal… en over dromen", begon ze haar ontroerende brief.

"Het WK was zo’n droom, een droom die jullie beiden koesterden, zij aan zij, met dezelfde passie waarmee jullie het veld betraden. Toen ik jouw woorden hoorde en wist wat je voelde op die dag dat Schotland zich na zoveel jaren wachten kwalificeerde voor het WK, besefte ik dat Diogo het veld nooit echt heeft verlaten. Door jouw plek op het WK veilig te stellen, ga je niet alleen. Je neemt zijn droom ook mee. En wanneer je het veld betreedt, weet ik dat niet alleen jij zult lopen; Diogo zal bij je zijn in je gedachten, in je stappen, in je hart", voegde ze eraan toe.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.



She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo's memory. Robertson adds he'll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026

"Bedankt dat je hem niet bent vergeten. Bedankt dat je Diogo meeneemt. Bedankt dat je de pijn van het verlies omzet in kracht en in iets zo moois. Hij zou, en is, ongelooflijk trots op je. Koester die droom, Andy. Leef hem voor jezelf en voor hem."

Linksback geraakt door warme woorden

De FIFA filmde het moment waarop Robertson de brief las en de woorden van Rute Cardoso in ontvangst nam. "Het is natuurlijk ongelooflijk dat Rute, met alles wat ze doormaakt, de tijd heeft genomen om mij een brief te schrijven, maar dat vat samen wie zij is. Gelukkig heb ik de kans gehad om haar te ontmoeten en de fantastische momenten die zij hadden te delen", aldus de speler, die deze zomer naar Tottenham zal verhuizen.

De Schotse international beloofde de herinnering aan Diogo Jota te eren tijdens het toernooi. "Het was op het WK 2022 dat ik en Diogo echt close werden. We spraken enorm veel over wat het voor ons zou betekenen om op het volgende WK te staan en dat was voor beiden ons doel. Ik zal hem in mijn hart dragen en ik weet dat hij bij me zal zijn in de eerste, tweede, derde wedstrijd en, hopelijk, nog verder. Ik speel niet alleen voor mezelf, ik speel voor ons beiden", verzekerde Robertson, eraan toevoegend dat de brief hem 'nog lang' zal vergezellen.