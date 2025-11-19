In Glasgow was het dinsdagavond nog lang onrustig. Schotland wist zich op legendarische wijze te plaatsen voor het WK voetbal, door met 4-2 in eigen huis te winnen van Denemarken. Wie na alle feestvreugde het hele gebeuren snel kon relativeren was aanvoerder Andrew Robertson. "Ik kon mijn teamgenoot Diogo niet uit mijn hoofd krijgen vandaag."

Eerst wel kwalificatie voor het WK, toen niet, toen weer wel, toen niet en uiteindelijk tóch wel. Voor de Schotse voetbalfans was het allesbeslissende kwalificatieduel tegen Denemarken een ware rollercoaster.

Na afloop barstte een groot volksfeest los in Glasgow, met voorop in de feestvreugde Liverpool-linksback Robertson. Toch wist de 31-jarige aanvoerder na het duel zich snel te verzetten tot wat écht belangrijk is in het leven. "Ik kon mijn teamgenoot Diogo (Jota, red) niet uit mijn hoofd krijgen vandaag", verklaarde hij met een brok in zijn keel voor de camera van de Schotse media. Jota, voormalig aanvaller van Liverpool en 49-voudig international voor Portugal, overleed in juli na een auto-ongeluk.

WK-droom

De reden dat Robertson aan zijn overleden teamgenoot dacht, had alles te maken met de plaatsing voor het WK. Op dat toernooi waren zowel de Schot als Jota nog nooit actief. "Ik weet welke leeftijd ik heb. Dit zou wel eens mijn laatste kans op een WK kunnen zijn. We hebben heel vaak gesproken over het WK, omdat hij het vorige WK had gemist met Portugal en ik met Schotland", aldus Robertson.

Jota was wel geselecteerd voor het Portugese team in 2022. Alleen vlak voor het toernooi in Qatar raakte hij geblesseerd in een duel tegen Manchester City, waardoor hij niet mee kon doen.

Robertson sluit zijn interview af door te zeggen dat hij weet dat Jota er toch een beetje bij was. "Ik weet dat hij vandaag glimlachend naar mij heeft gekeken. Ik ben heel blij dat het zo is afgelopen vandaag."

