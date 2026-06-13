Duitsland stelde op het EK in eigen land twee jaar geleden teleur met 'maar' een plek in de kwartfinale. Op het WK voetbal aan de andere kant van de wereld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is het tijd voor revanche, zeker omdat op het WK in Qatar vier jaar geleden de groepsfase al het eindstation was. Het iconische Duitse volkslied zal nu in ieder geval weer klinken tegen Curaçao, Ecuador en Ivoorkust. Check hier de tekst.

Voorafgaand aan de bijzondere wedstrijd op het WK tussen meervoudig wereldkampioen Duitsland en debutant Curaçao zullen de twee nationale liederen van beide landen door miljoenen huiskamers gallen. Garantie voor kippenvel, al zal het voor de Nederlandse Formule 1-volgers niet zo bijzonder zijn. Bij zeges van bijvoorbeeld Mercedes, een Duits raceteam, klinkt hetzelfde volkslied bijna wekelijks. Dat is zeker dit seizoen het geval, met Mercedes die alle zes de races tot nu toe won.

Einigkeit und Recht und Freiheit

Het volkslied van Duitsland kent, net als dat van Nederland, een hoop coupletten. Toch wordt er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog maar één couplet gezongen, namelijk het derde. De eerste zin van dat couplet is: Einigkeit und Recht und Freiheit (Eenheid en Recht en Vrijheid). Dat geldt ook als onofficiële motto van het hele land en staat bijvoorbeeld op de zijkant van sommige Duitse euromunten.

Volkslied van Duitsland

Hieronder zie je de tekst van het volkslied van Duitsland, met daarachter de vrije vertaling naar het Nederlands. Onder de tekst zie je een voorbeeld van hoe het voorafgaand aan een interland van Die Mannschaft gezongen wordt.

Einigkeit und Recht und Freiheit - Eenheid, recht en vrijheid

Für das Deutsche Vaterland! - voor het Duitse vaderland

Danach lasst uns alle streben - laten we daar allemaal naar streven

brüderlich mit Herz und Hand - gebroederlijk met hart en hand

Einigkeit und Recht und Freiheit - Eenheid, recht en vrijheid

sind des Glückes Unterpfand - zijn de garantie voor geluk

Blüh im Glanze dieses Glückes - Bloei glanzend van dit geluk

blühe, Deutsches Vaterland (twee keer) - Bloei, Duits vaderland!

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