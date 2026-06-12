De Duitse nationale voetbalploeg is tijdens het WK neergestreken in Winston-Salem, in North Carolina. Die stad is in de ban van een gemaskerde schutter. Het verhaal heeft wat weg van een scène uit 'Scary Movie'.

Bild is het gelukt om het vreemde verhaal los te peuteren. Volgens het Duitse medium schoot iemand vermomd in een Scream-masker lukraak in het rond. Dat gebeurde dinsdagochtend in alle vroegte. De desbetreffende persoon ging wat extremer te werk dan de moordenaars in de wereldberoemde filmreeks.

De films draaien om moordenaars die zich vermommen met een schedelmasker en mensen met messen vermoorden. In Winston-Salem had de gemaskerde man een pistool.

Politie op zoek naar gemaskerde man

De politie is intensief op zoek naar de dader. Die maakte geen slachtoffer, wel schoot de persoon in de richting van iemand. Het slachtoffer kon vluchten. Wel raakte de kogel van de gemaskerde man een onbezette auto. De politie is op zoek naar een persoon van ongeveer 1,70 meter lang met een gespierd postuur. Hij was volledig in het zwart gekleed en droeg een zwart-wit masker dat leek op een schedel of een Scream-masker.

Duitse nationale team op WK

Het incident vond plaats op Bridgton Road in het zuiden van Winston-Salem, ongeveer 13 kilometer van het hoofdkwartier van de Duitse nationale ploeg. Zij bivakkeren ten noordwesten van het stadscentrum. Hoewel de Duitse nationale ploeg niet direct gevaar liep bij deze aanval, zijn de veiligheidsmaatregelen rondom hun kamp onmiddellijk naar het hoogste niveau opgeschroefd.

Duitsland traint bij Wake Forest University. Die campus heeft heel wat weg van locaties die gebruikt worden in films van Scary Movie of Scream. Details over de motieven van de aanvaller en eventuele slachtoffers worden nog onderzocht, terwijl de politie een groter deel van de stad beveiligt.

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