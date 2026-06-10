Het Duitse nationale elftal poseerde woensdag voor de officiële WK-foto in Winston-Salem, North Carolina (VS). Een opvallend detail: er stonden 27 spelers op, één meer dan de toegestane 26 op de inschrijvingslijst voor het toernooi.

De verklaring ligt in de beslissing van bondscoach Julian Nagelsmann om een vierde doelman, de 22-jarige Jonas Urbig, mee te nemen naar de Verenigde Staten als voorzorgsmaatregel. Ook Roberto Martínez, de bondscoach van Portugal, nam dezelfde beslissing met Ricardo Velho.

De drie officieel opgeroepen keepers voor Duitsland voor het WK zijn Manuel Neuer (Bayern München), Oliver Baumann (Hoffenheim) en Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Urbig, die reservekeeper is bij Bayern, traint mee en staat paraat voor het geval een last-minute blessure een noodvervanging vereist.

Zorgenkindje

De keeperspositie was overigens een van Nagelsmanns grootste zorgen in de voorbereiding op het WK. De 40-jarige Manuel Neuer keerde terug bij de nationale ploeg, twee jaar nadat hij zijn internationale carrière had beëindigd, maar arriveerde in de VS nog herstellende van een blessure.

Eerste keeper tegen Curaçao

De ervaren doelman werkte aan zijn herstel, maar trainde deze week weer mee met de rest van de groep. De verwachting is dat hij zondag in Houston de basis staat in de openingswedstrijd van Duitsland tegen Curaçao. Mocht Neuer niet volledig fit zijn, dan is Oliver Baumann zijn directe vervanger, die tijdens de kwalificatie de Duitse goal verdedigde. Duitsland zit verder in de poule met Ecuador en Ivoorkust.

Ook bij Nederland zijn er zorgen over de eerste keeper. Bart Verbruggen viel in de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan uit met een heupblessure. Op de persconferentie na de eerste training in Kansas City kwam bondscoach Ronald Koeman met een update over de doelman van Brighton & Hove Albion.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover