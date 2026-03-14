Iran hoopt ondanks de oorlog met de Verenigde Staten alsnog te kunnen deelnemen aan het WK voetbal komende zomer. Het toernooi vindt plaats in Mexico, Canade en de VS. Het land heeft nu een verzoek ingediend bij de FIFA om de wedstrijden van Iran te verplaatsen.

Iran stelt voor de WK-wedstrijden van de nationale voetbalploeg te verplaatsen van de Verenigde Staten naar Mexico. "Ik hoop dat de omstandigheden zo worden gecreëerd dat onze jongens toch aan het WK kunnen deelnemen", zei minister van Sport Ahmed Donjamali volgens het staatspersbureau IRNA. De mogelijkheid om in ieder geval de groepswedstrijden te verplaatsen is neergelegd bij wereldbond FIFA.

Iran was een van de eerste landen die zich kwalificeerde voor het WK, dat deze zomer in de VS, Canada en Mexico wordt afgewerkt. De groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België staan gepland in Los Angeles, het duel met Egypte in Seattle. Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op 28 februari heerst er onduidelijkheid over de deelname van Iran.

Donald Trump

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zou "het niet gepast zijn" dat Iran naar het WK komt, "voor hun eigen leven en veiligheid". Iran reageerde daarop dat niet Trump hierover gaat, maar de FIFA.

Eerder had de Iraanse minister van Sport laten weten dat 'deelname van het land uitgesloten was'. "Aangezien deze corrupte regering (van de Verenigde Staten) onze leider heeft vermoord, zijn er onder geen enkele omstandigheid voorwaarden om deel te nemen aan het wereldkampioenschap", zei Donjamali in een tv-interview. "Er zijn ons twee oorlogen opgedrongen en er zijn duizenden van onze mensen gedood. Daarom is deelname voor ons absoluut geen optie."

Gevolgen van afhaken

Het mogelijke afhaken van Iran heeft gevolgen voor de kwalificatie van andere landen. Irak speelt namelijk nog tegen de winnaar van Suriname - Bolivia. Iran heeft zich al geplaatst voor het WK en is momenteel het hoogst geklasseerde land uit die regio. Irak volgt daarachter en kan dus mogelijk de plek overnemen.