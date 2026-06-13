De derde en laatste openingsceremonie van het WK voetbal was weer een groot succes. Onder toeziend oog van meer dan 70.000 mensen traden Katy Perry, Future en tal van andere artiesten op. Onder die toeschouwers waren uiteraard ook een boel supersterren aanwezig zoals David Beckham maar ook Paris Hilton.

De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay kende een eerg lang voorprogramma, dat had alles te maken met de openingsceremonie van het WK. Deze is dit jaar verspreid over drie landen en dit keer was het de beurt aan Amerika om het bal te openen. Dat is natuurlijk wel aan de Amerikanen toevertrouwd want het werd een enorm spektakel.

Gigantische show

Ruim anderhalf uur van tevoren begonnen de festiviteiten al in het SoFi-stadion in Los Angeles. Met meerdere optredens rondom de warming-up van de spelers werden de fans die al vroeg in het stadion waren verwend. Onder die fans waren ook veel bekende mensen te zien. Van acteurs tot aan voetballers.

Supersterren bij het WK

Onder meer Carlos Puyol is aanwezig bij de wedstrijd in Amerika. De voormalig WK-winnaar met Spanje kijkt zo zestien jaar later naar de start van weer een WK. Ook zijn landgenoot Marc Bartra was aanwezig. De Catalaan speelde lang bij Barcelona maar staat ondertussen onder contract bij Real Betis.

De grootste voetballegende die aanwezig is in LA is David Beckham. De oud-voetballer uit Engeland is momenteel clubeigenaar van Inter Miami waar het sterrenensemble van Lionel Messi speelt met onder meer Luis Suarez in het team. Beckham is aanwezig met zijn goede vriend en acteur Tom Cruise.

Ook liet Paris Hilton haar gezicht zien. De superster uit Amerika laat zo'n kans niet gauw aan zich voorbij gaan en staat ook bij het voetbal graag in de schijnwerpers. De eerste wedstrijd van Amerika op het WK voetbal wordt geleid door Nederlander Danny Makkelie.

WK voetbal

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