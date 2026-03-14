Suriname gaat eind maart proberen het WK voetbal te halen door in de intercontinentale play-offs tegen Bolivia en Irak te verslaan. Dat doet 'Natio' met twee waanzinnige namen uit de voetbalwereld die zijn toegevoegd aan de nationale ploeg. Niemand minder dan Clarence Seedorf en Patrick Kluivert gaan meehelpen om de WK-droom uit te laten komen.

De twee voormalig topvoetballers hebben allebei Surinaamse roots en treden als adviseurs voor de technische staf op de komende maanden. Brian Tevreden, 'general manager' bij de Surinaamse ploeg, heeft Seedorf en Kluivert zover weten te krijgen zich te bemoeien met 'Natio'. "Ik denk dat de Surinaamse voetbalbond de handen mag dichtknijpen dat twee van deze legends ook hun schouders eronder gaan zetten bij dit mooie project”, zegt Tevreden tegen De Telegraaf.

'Er zijn mooie ontwikkelingen gaande'

"Iedereen moet beseffen hoe bijzonder het is dat deze wereldtoppers zich achter Natio scharen en hun kennis en kunde nog steeds blijven inzetten voor Suriname en het Surinaamse voetbal. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande. Eerder al met de aanstelling van Henk ten Cate, een zeer ervaren trainer die zijn sporen heeft verdiend, als bondscoach en de toevoeging van topspecialisten als Winston Bogarde en Jimmy Floyd Hasselbaink aan de staf.”

Play-offs op de tocht

Eind maart zijn de intercontinentale play-offs in Mexico. Suriname neemt het eerst op tegen Bolivia (uit de Zuid-Amerikaanse kwalificatie) en speelt vervolgens in de finale tegen Irak. Al is het de vraag hoe en of dat doorgaat. Het land kampt met de gevolgen van de oorlog in buurland Iran en krijgt de spelers het eigen land niet uit. Daardoor wil Irak graag uitstel van de play-offs en dat er pas richting het WK voetbal gespeeld gaat worden.

Geen WK voetbal voor Iran

Iran heeft al gezegd het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te boycotten na de aanval van president Donald Trump met Israël op het land. Daarbij werd de hele politieke leiding uitgeschakeld en verkeert het Midden-Oosten sindsdien in de problemen. Het zorgt er onder andere voor dat de Formule 1 mogelijk twee races annuleert en dat dus ook het WK voetbal er onder lijdt. Het zou ook kunnen dat Irak rechtstreeks de plek van Iran inneemt op het WK en Suriname en Bolivia meteen een finale spelen. Het zou voor het eerst zijn als Suriname het WK haalt.