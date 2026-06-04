Nu het Nederlands elftal onderweg is naar Amerika, begint het WK steeds meer te leven in ons land. Maar de oranjekoorts reikt zelfs helemaal tot Barcelona. Daar zaten de kleinkinderen van bondscoach Ronald Koeman klaar om Oranje uit te zwaaien.

Oranje werd woensdag uitgezwaaid in De Kuip met een wedstrijd tegen Algerije. Daarin verloor Nederland met 1-0 door een goal van Anis Hadj Moussa. Er is dus nog werk aan de winkel voor Koeman. Gelukkig krijgt hij veel steun van zijn familie.

Zijn kleinkinderen zijn namelijk al helemaal klaar voor het WK. Debbie, de dochter van Ronald Koeman, woont met dochters Luna en Estela in Barcelona. Zij zaten in het Oranje-tenue voor de tv. Debbie deelde de beelden op Instagram. De bondscoach heeft met zijn vrouw Bartina drie kinderen. Debbie heeft twee broers: Tim en Ronald Jr., die keeper is van Telstar.

i Instagram Debbie Koeman

Barcelona

De 63-jarige Koeman was afgelopen maand nog in Barcelona te vinden met Debbie en Tim. Hij is daar nog steeds erg geliefd en werd warm onthaald. Hij was daar voor een evenement dat naar hem is vernoemd: Koeman Cup 2026.

Koeman zorgde in 1992 voor de eerste Champions League-winst in de geschiedenis van FC Barcelona door op Wembley met een vrije trap de enige goal in de eindstrijd tegen Sampdoria te maken.

WK voetbal 2026

De bondscoach is donderdag met de WK-selectie naar Amerika vertrokken. Daar zal Oranje de laatste voorbereidingen treffen voor het eindtoernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nederland speelt op 8 juni nog in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. De andere landen in de poule zijn Zweden en Tunesië.

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