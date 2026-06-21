Bij de voetbalshow van het Nederlands elftal tegen Zweden waren zaterdagavond enkele bijzondere gasten aanwezig, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane. Op de tribune zat de koning naast een opvallende naam: FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Daarnaast bracht het koningspaar ook nog een bezoekje aan de Oranje-selectie. Koning Willem-Alexander loofde enkele spelers met persoonlijke complimenten.

Oranje begon sterk in het bijzijn van de koninklijke familie in het Houston Stadium. Binnen zeventien minuten stond Nederland al op een 2-0 voorsprong dankzij twee treffers van Brian Brobbey. Tóch zat koning Willem-Alexander vol spanning op de tribune. "Ik heb toch wel een paar keer gekeken waar mijn defibrillator was", grapte de majesteit na de 5-1 zege op Zweden tegenover de NOS. "Het was een prachtige wedstrijd, maar het was af en toe voor mijn hart niet zo goed."

'Genoten van deze topprestatie'

Bij het interview stonden koningin Máxima en prinses Ariane met een grote glimlach naast Willem Alexander. De 19-jarige prinses erkent enorm te hebben genoten. "Het is zó mooi om deze topprestatie te hebben gezien en om hier bij te kunnen zijn. Het was een héél mooie ervaring", beschrijft prinses Ariane.

Na de riante zege van Oranje op Zweden brachten Willem-Alexander, Máxima én Ariane ook nog een bezoekje aan de kleedkamer. "Ze waren natuurlijk hartstikke blij. Dat ik namens de andere achttien miljoen bondscoaches daar even in de kleedkamer mocht zijn en ze mocht bedanken namens Nederland, was een heel bijzonder moment. Het was een mooi feestje. Aan de ene kant was er héél veel blijheid, maar aan de andere kant is er nog een hele klus."

Persoonlijke woorden

Op beelden die het Nederlands elftal later deelt op sociale media, is te zien hoe koning Willem-Alexander de spelers één voor één langs gaat. Hij heeft de updates rondom Oranje de afgelopen tijd nauwlettend gevolgd, zo blijkt wel uit zijn persoonlijke boodschappen naar de spelers. Aan Frenkie de Jong vraagt hij hoe het met zijn knie gaat, waarna de middenvelder hem verzekert dat het daar goed mee gaat.

"Memphis, wat mooi dat je er bent", zegt hij terwijl hij de spits - wiens deelname aan het WK lange tijd onzeker was wegens blessureleed - een hand geeft. Ook vertelt hij aan doelman Bart Verbruggen dat hij een aantal uitstekende reddingen in huis had tijdens het met 5-1 gewonnen duel.

Grap richting Gianni Infantino

Even later vraagt de verslaggeefster ook naar de zorgelijke situatie in de Verenigde Staten. Ze wijst op de politieke kwesties in het land. "We zijn hier natuurlijk om Nederland een hart onder de riem te steken. Ik zit zelf niet bij de FIFA, maar ik weet wel dat wij bij het IOC (Internationaal Olympisch Comité, red.) op een andere manier met dat soort dingen omgaan. Maar ja, FIFA is een andere organisatie dan het IOC. Ik hoop dat ze hier wel van leren voor de Olympische Spelen in Los Angeles voor de zomer van 2028, zodat er dan op een goede manier mee omgegaan wordt."

Willem-Alexander én Maxima namen op de tribune plaats naast de grote FIFA-baas, Gianni Infantino. Het leidde meermaals tot beelden waarbij de koning en Infantino met elkaar in gesprek waren. "Hij is natuurlijk de gastheer, maar ik heb misschien nog wel een paar suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren", zei Willem-Alexander met een knipoog.

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