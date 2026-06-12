Het WK voetbal is officieel van start en één ding viel de kijkers al snel op: de lege tribunes in de stadions. Dat zorgt voor een stroom van kritiek online die zich vooral focust op de FIFA.

Voor het WK was er al een hoop te doen rondom de ticketprijzen die werden gehanteerd voor het toernooi. Kaarten voor bijvoorbeeld groepswedstrijden waren beschikbaar voor minimaal 1650 euro en konden oplopen tot zo'n 3500 euro. In de knock-outfases gaan de beste plekken al voor bijna 10.000 euro weg en voor de finale worden sommige tickets zelfs voor tegen de miljoen euro verkocht.

Dat de tickets voor veel mensen niet te betalen waren, werd ook pijnlijk duidelijk tijdens de eerste twee wedstrijden. Tijdens het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika was het Azteca Stadion nog goed gevuld, maar bij de tweede wedstrijd in Guadalajara was dat anders. Tijdens Zuid-Korea tegen Tsjechië was een groot deel van de bovenste ring volledig leeg net als meerdere stoelen op de onderste ring van het Guadalajara Stadium

Beschikbare tickets

De FIFA krijgt daar nu kritiek voor. Volgens onderzoek van The Sun zijn er meerdere WK-stadions die nog niet eens de helft van de beschikbare kaarten hebben gekocht. De FIFA bracht naar buiten dat er tijdens Zuid-Korea - Tsjechië 44.985 toeschouwers op de tribune zaten. Dat is maar 679 minder dan er in het stadion passen. Op dit moment zijn er nog altijd 180.000 kaarten voor verschillende WK-wedstrijden beschikbaar op verschillende platforms.

Op X krijgt FIFA in ieder geval de schuld van de lege stadions. "Goh, er zijn een hoop lege plaatsten. Hoe kan dat dan", vraagt één fan zich sarcastisch af via X. "Dit is heel zwak van de FIFA. Het gehalte lege stoelen is wel echt bizar", zegt een ander. Andere supporters schrikken en vragen zich af wat er nog gaat komen qua supportersaantallen op hetWK.

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