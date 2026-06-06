Het grootste WK óóit kruipt dichterbij. Naar alle waarschijnlijkheid reizen miljoenen mensen af naar de Noord-Amerika. Een enkeling dacht gratis een wedstrijd te kunnen bezoeken door een blunder van de FIFA. Maar de wereldvoetbalbond greep tijdig in.

Door een bizarre storing op de website van de FIFA konden tientallen fans gratis tickets bemachtigen voor het aanstaande WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Volgens hen ging het om zo'n 60 supporters. De kaartjes waren "kosteloos toegekend door een eerder betalingsprobleem tijdens het afrekenproces".

"De FIFA betreurt de fout en elk veroorzaakt ongemak", staat in de verklaring van de organisatie. Ze verzekerden echter dat "de door deze fans aangevraagde tickets gereserveerd blijven, en de getroffen fans zijn uitgenodigd om de betaling van het juiste bedrag te voltooien". Supporters hebben zeven dagen de tijd om de betaling af te ronden. Het WK begint op 11 juni met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.

Volgens een e-mail die de FIFA naar de kopers stuurde, vond de verkoop van de verkeerd geprijsde tickets plaats op 21 mei. Opvallend genoeg is dit ná de aankondiging van FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat alle 104 WK-wedstrijden waren uitverkocht.

Weer een tik voor de FIFA

Dit incident is de zoveelste blunder in een veelbesproken ticketprogramma voor het WK, dat al onder de loep ligt bij de procureurs-generaal van New York en New Jersey vanwege mogelijke schendingen van consumentenbeschermingswetten.

De tickets voor het WK 2026 zijn de duurste ooit. De FIFA rechtvaardigt de hoge prijzen met de noodzaak om inkomsten te genereren voor de ontwikkeling van het wereldvoetbal. Deze editie markeert ook een verschuiving in het ticketbeheer, waarbij de FIFA de volledige controle over de verkoop en prijzen overneemt. Dit ondanks de belofte in de winnende kandidatuur van 2018 dat honderdduizenden groepswedstrijdtickets voor 21 dollar beschikbaar zouden zijn.

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