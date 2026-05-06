Voetbalfans moeten haast miljonairs zijn om kaartjes voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan te schaffen. De prijzen zijn torenhoog en zelfs voor de op papier saaiste wedstrijden staan voor duizenden euro's in de verkoop. FIFA-baas Gianni Infantino verdedigt de peperdure tickets met volle overgave.

Voorzitter Gianni Infantino van wereldbond FIFA rechtvaardigt de torenhoge prijzen voor toegangskaarten bij het komende WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "We moeten naar de markt kijken en we bevinden ons in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dus moeten we marktconforme tarieven hanteren", zei de FIFA-baas bij een conferentie in Beverly Hills.

Twee miljoen dollar per stuk

Infantino zei ook dat de immense vraag naar kaartjes de prijzen opdrijft. Zeker onder de Amerikaanse wetgeving, waarin het is toegestaan om kaartjes door te verkopen voor prijzen die ver boven de oorspronkelijke vraagprijs liggen. Op de eigen FIFA-website voor doorverkoop werden vorige week vier tickets voor de WK-finale aangeboden voor meer dan 2 miljoen dollar per stuk.

'Breng ik hem hotdog en cola'

"Het betekent niet dat die tickets 2 miljoen dollar kosten en het betekent niet dat iemand die tickets ook daadwerkelijk zal kopen", verduidelijkte Infantino. "En als iemand een ticket voor de finale koopt voor 2 miljoen dollar, dan breng ik hem persoonlijk een hotdog en een cola om ervoor te zorgen dat hij een geweldige ervaring heeft."

De FIFA heeft naar eigen zeggen ruim 500 miljoen aanvragen voor WK-tickets gekregen. Dat zijn er veel meer dan bij de vorige twee WK's, waar het om ongeveer 50 miljoen aanvragen ging. De prijzen zijn aantoonbaar hoger. Het duurste kaartje voor de finale van het WK in Qatar in 2022 kostte ongeveer 1600 dollar, het duurste kaartje voor de komende WK-finale op 19 juli bedraagt ongeveer 11.000 dollar.

Formele klacht

Euroconsumers en Football Supporters Europe (FSE) hebben een formele klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen wereldvoetbalbond FIFA. De consumentenorganisaties spreken van "buitensporige prijzen" en "oneerlijke aankoopvoorwaarden" bij de ticketverkoop.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover