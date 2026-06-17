Voetballer Lionel Messi (38) was woensdagnacht dé man van de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije, in de eerste groepswedstrijd van het WK. Hij scoorde alle drie de doelpunten voor zijn team in de 3-0 overwinning. Na zijn eerste treffer in de 17e minuut barstte hij direct op het veld in tranen uit.

Na afloop van de confrontatie sprak Messi openhartig over de emotionele momenten in de eerste helft en de reden waarom hij na zijn eerste doelpunt in huilen uitbarstte. "Ja, ik huilde na het eerste doelpunt... Het had totaal niets met voetbal te maken. Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug, maar ik ben de hele delegatie en mijn teamgenoten dankbaar, want ze stonden altijd aan mijn zijde en gaven me veel kracht", zei Messi na zijn 200ste wedstrijd voor het nationale team. De precieze reden voor zijn tranen gaf hij niet.

"Ik hou ervan om te voetballen, het is mijn passie sinds ik een kind was. Als ik in topvorm ben, geef ik alles wat ik heb. De eerste wedstrijden op een WK zijn altijd lastig en het is duidelijk dat niemand je iets cadeau doet. Het is een zeer competitief WK, met uitstekend voorbereide teams", analyseerde hij de rest van de wedstrijd.

'Ik was sprakeloos'

Bondscoach Lionel Scaloni maakte ook een diepe buiging voor zijn sterspeler. "Ik was sprakeloos door Leo. Wat kan ik zeggen? Hij is ongelooflijk. Hij doet dit al 20 jaar. Iedereen in het voetbal wil hem zien en genieten van zijn spel."

Record Ronaldo verbroken

Nadat hij de eerste speler werd die aan 6 verschillende WK-edities deelnam, is Messi met zijn drie doelpunten de topscorer aller tijden van het WK geworden. De hattrick katapulteerde Messi naar 16 doelpunten in het toernooi en evenaarde daarmee de legendarische Duitse spits Miroslav Klose. Met 38 jaar en 357 dagen werd Messi ook de oudste speler in de WK-geschiedenis die een hattrick scoorde, waarmee hij het vorige record van Ronaldo uit 2018 verbrak.

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