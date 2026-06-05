Mikky Kiemeney is helemaal klaar voor een 'Oranje zomer'. Dat laat ze weten in een Instagram-post vol mooie foto's. Kiemeney zal haar partner Frenkie de Jong vol gaan aanmoedigen tijdens het aankomende WK voetbal.

Op haar Instagram deelt Kiemeney een aantal mooie foto's van de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije in de Rotterdamse Kuip. Ondanks dat Nederland met 1-0 verloor, zal de partner van De Jong toch met veel pezier terugdenken aan de wedstrijd. De voetballer van FC Barcelona mocht samen met zijn zoons Miles en Mason het veld oplopen. De Jong vertelde zelf al dat hij dit 'een echt mooi moment vond' en ook vanaf de tribune was Kiemeney aan het stralen.

Kiemeney heeft in ieder geval al een Oranje-outfit ingeslagen en ze is dan ook helemaal klaar voor de 'Oranje zomer'. Inmiddels is De Jong ook afgereisd naar de Verenigde Staten om daar Nederland trots te gaan maken op het WK. Of Kiemeney en de kinderen hem tijdens het toernooi nog een keer zullen bezoeken, is nog niet bekend. De eerste wedstrijden zal ze in ieder geval in Nederland of in Barcelona kijken met haar familie en vrienden.

Moeder Frenkie de Jong

Onlangs gaf Marjon de Jong, de moeder van de Oranje-voetballer, nog een inkijkje in de opvoeding van Kiemeney en De Jong voor hun kinderen Miles en Mason. "Ze moeten biologisch eten, weinig suiker en niet continu op de laptop of telefoon. Ik vind er wel wat van, maar het is zijn leven", vertelde Marjon de Jong in gesprek met Radio 538. Ook zijn ouders zullen De Jong natuurlijk supporten tijdens het aankomende WK.

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