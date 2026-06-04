Frenkie de Jong was de rust zelve na de 1-0 verloren uitzwaaiwedstrijd met Algerije. Hoewel Oranje geen beste wedstrijd speelde, heerst er geen paniek bij de tweede aanvoerder van Oranje. Een dag voor vertrek naar de Verenigde Staten genoot De Jong van een moment in het bijzonder. "Dat was echt heel mooi."

En dan doelt Frenkie de Jong niet op het eerste moment dat hij de aanvoerdersband om had. In de rust werd Virgil van Dijk gewisseld waarna Ronald Koeman vertelde dat Frenkie de Jong de band moest dragen. Dit was een primeur, nooit eerder droeg hij de aanvoerdersband. "Of ik de tweede ben moet je de trainer vragen, maar ik vond het in ieder geval hartstikke mooi. Dat was een mooi moment."

Bijzonder moment met zoontjes

Maar het hoogtepunt voor Frenkie speelde zich af voordat hij ook maar een bal had aangeraakt. Hij liep samen met zijn zoontjes Miles en Mason het veld op. "Dat was wel bijzonder. Het was voor het eerst dat ik met ze het veld op ging, jammer dat het weer wat tegen zat. Het was heel mooi", blikt hij terug op het mooie moment.

Over de wedstrijd zelf was hij minder te spreken, al vindt hij wel stellig dat er nog geen man overboord is. "Het is natuurlijk niet waar je op hoopt en we weten dat het beter moet, maar het is niet dat we in zak en as zitten. We zijn wel teleurgesteld, want je wil zo’n uitzwaaiwedstrijd goed afsluiten. Er waren meerdere dingen, tweede helft werden we slordiger aan de bal en we hebben veel kansen simpelweg niet afgemaakt. Veel mogelijkheden hadden we ook beter moeten uitspelen", is de analyse van De Jong.

Slecht signaal richting WK

Toch geeft het geen lekker signaal af richting de start van het WK, dat begreep de Barça-middenvelder dan weer wel. "We zijn niet blij met deze prestatie, maar we kunnen er nu niks meer aan veranderen. Het enige dat we kunnen veranderen is vanaf nu anders doen. Ik denk dat de mensen niet blij worden thuis, die willen dat we winnen en veel goals maken. Dat hebben we niet gedaan."

Het oordeel van De Jong sluit een beetje aan op de woorden van bondscoach Ronald Koeman. "Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies", begon de bondscoach over het debacle tegen Algerije. "Het was ook ongelooflijk dat we na twintig minuten niet met 2-0 voorstonden, maar na rust werd het minder", zag Koeman.

"Ik wil niet de schuld geven aan de wissels, maar we werden wel slordiger en creëerden minder dan in de eerste helft. Ik hoop dat we dit op een goede manier kunnen gebruiken, want we zijn aan onze stand verplicht om dit soort wedstrijden te winnen. Zeker als we thuis spelen", besloot de bondscoach.

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