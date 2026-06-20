Frenkie de Jong is een twijfelgeval voor het duel met Zweden en Ronald Koeman moet dus mogelijk naar een vervanger op zoek voor het middenveld. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast maken de analisten al een keuze. Ali Boussaboun en Robert Maaskant gaan voor Justin Kluivert in de basiself van Oranje, Ralf Seuntjens voor Teun Koopmeiners.

Boussaboun heeft op zijn Oranje-middenveld wel een plekje ingeruimd voor Kluivert bij een blessure van De Jong. "Hij is iemand met een heel andere dynamiek. Een heel ander profiel middenvelder. Het is allemaal vlak en veel van hetzelfde nu. Hij heeft snelheid, diepte vanuit de tweede lijn, hij kan een actie maken en heeft een heel goed schot. Dat brengt gewoon bepaald gevaar met zich mee", pleit Boussaboun voor Kluivert.

Door de woorden van Boussaboun neigt ook Maaskant meer naar Kluivert bij Oranje. "Je krijgt nog een andere dimensie met Kluivert erbij. Als Frenkie de Jong fit is, dan zou ik wel met hem beginnen. Alleen het voordeel van Kluivert is dat hij ook vanaf de zijkanten kan spelen. Als Crysencio Summerville naar het midden gaat, dan kan Kluivert ook weer naar rechts uitwijken."

'Ik denk dat Kluivert daar ook moeilijkheden heeft'

Ralf Seuntjens is het dan weer niet eens met zijn tafelgenoten. Hij haalt de wedstrijd tegen Japan aan als voorbeeld. "Die stonden wel zo goed in blok, het is lastig om daarin je ruimtes te vinden. Ik denk dat Kluivert daar ook moeilijkheden in zou hebben. Als De Jong niet fit is, zou ik gewoon met twee tienen spelen in Koopmeiners en Tijjani Reijnders. Die moeten lopen zodat je Gakpo en Summerville aan de bal krijgt."

Boussaboun vindt dat Donyell Malen als spits het meest complementair is aan Kluivert als middenvelder. "Dan heb je een blok van vier met Summerville, Gakpo, Malen en Kluivert. Dan heb je vier gasten die snelheid hebben. Dan ben je in de counter ook gevaarlijker. Kluivert is weg als hij gaat. Ze kunnen ook nog op elkaars positie uitkomen. Dan wordt het veel dynamischer en minder voorspelbaar."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant, Ralf Seuntjens en Ali Boussaboun de laatste zaken over het WK voetbal. Ze praten over de geweldige goal van Ismael Saibari voor Marokko, het zorgelijke nieuws over Frenkie de Jong en bespreken de eerste rode kaart voor praten met de hand voor de mond.

Verder wordt er voorbeschouwd op de wedstrijd Nederland-Zweden en loopt men al warm voor de Oranjemars die staat te gebeuren. Dat en nog veel meer in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodast die jij vanaf 7.30 uur elke ochtend in jouw favoriete podcastapp kan vinden.

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