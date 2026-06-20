Ronald Koeman heeft een behoorlijke bom laten vallen op de dag van Nederland-Zweden. Wie wakker wordt in Nederland leest dat Frenkie de Jong mogelijk geblesseerd is voor de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Het zorgt in ieder geval voor verdeeldheid bij de gasten aan tafel bij de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Als we hem missen, gaat Oranje niet ver komen."

De middenvelder van Oranje was betrokken bij het felle duel op de training waardoor ook Quiinten Timber afwezig is bij de wedstrijd. Of De Jong op tijd fit is, kon Koeman nog niet zeggen. "Dat moet een lelijke botsing zijn geweest", weet Ralf Seuntjens uit ervaring. "Dat zijn wel de vervelende plekken, als je daar een tik krijgt."

'Soms ontstaat er iets'

Wat moet Nederland nou zonder Frenkie de Jong? Robert Maaskant ziet er juist wel iets positiefs in. "Soms ontstaan er dingen puur uit toeval", begint de analist. "We zijn allemaal groot liefhebber van Frenkie, hij kan fantastisch voetballen. Maar misschien ontstaat er noodgedwongen, met een andere speler, een totaal andere dynamiek op het middenveld. Een die wél heel erg naar voren is. Dat er wel ineens tempo in het spel komt."

Dat zou volgens hem helemaal geen overbodige luxe zijn bij dit Oranje. "We verklaren allemaal dat balbezit maar heilig en daar is Frenkie de koning van. Hij zou met zijn kwaliteiten ook hoger op het veld belangrijke spelers kunnen wegsturen, nu gaat iemand anders dat misschien wel doen."

Belang van Frenkie

Ralf Seuntjens maakt zich op zijn beurt nog niet echt grote zorgen voor de groepsfase als Frenkie inderdaad geblesseerd is. Wel wordt het een ander verhaal als Oranje De Jong zou missen in de knock-outfase. "Dan ga je niet ver komen dit WK", verzekert de spits van het Belgische Lommel SK. "Ik vind hem wel echt mega bepalend in de omschakeling van de tegenstander. Ik zie niet iemand anders die dat gaat regelen bij het Nederlands elftal."

Ali Boussaboun denkt ook dat Frenkie van levensbelang is bij Oranje. "Wat zijn nou zijn kwaliteiten? Met hem kom je eindelijk aan voetballen toe. Hij zorgt er met zijn bewegingen voor dat mensen vrijkomen en hij de juiste man kan aanspelen. Hij maakt ruimtes en verlegt het spel. Hij is niet van de laatste pass geven, maar zoekt juist de mensen op die dat kunnen."

Seuntjens weet zeker dat betere tegenstanders zich aanpassen aan een Oranje met Frenkie. "Als je hem op het veld hebt, ga je als tegenstander een tactiek verzinnen. Dan zien ze snel dat hoog drukzetten geen zin heeft, dan moet Nederland alleen nog daar een antwoord op vinden om daar doorheen te komen."

Daar is Maaskant het mee eens, hij houdt ook van het spel van Frenkie, maar is wel kritisch op het huidige spel van Oranje en de rol van De Jong daarin. "Hij is de verbindende speler, maar nooit de beslissende speler. Daarom kijk ik naar de dynamiek van het Nederlands elftal. We weten allemaal dat dat nog te stroef is, we creëren simpelweg te weinig", besluit hij.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant, Ralf Seuntjens en Ali Boussaboun de laatste zaken over het WK voetbal. Ze praten over de geweldige goal van Ismael Saibari voor Marokko, het zorgelijke nieuws over Frenkie de Jong en bespreken de eerste rode kaart voor praten met de hand voor de mond.

Verder wordt er voorbeschouwd op de wedstrijd Nederland-Zweden en loopt men al warm voor de Oranjemars die staat te gebeuren. Dat en nog veel meer in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodast die jij vanaf 7.30 uur elke ochtend in jouw favoriete podcastapp kan vinden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover