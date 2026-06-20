Het Nederlands elftal neemt het zaterdag op tegen Zweden en dat betekent weer een Oranjemars. De fans verzamelen zich massaal om in een grote stoet naar het stadion in Houston te lopen, maar op die mars was ook wat kritiek. Volledig onterecht, zo stellen Ralf Seuntjens en Robertt Maaskant in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

De Oranjemars is een grote stoet met alle Nederlandse fans die samen naar het stadion marcheren. Aanstaande zaterdag is het een vroegertje voor de fans in de Verenigde Staten, maar de verwachting is dat er alsnog 15.000 fans in de stoet naar het stadion lopen. Vanuit de voetbalwereld was er echter wat kritiek op die Oranjemars.

Columniste Angela de Jong merkte op dat analisten Kieft en Van Hooijdonk neerbuigend spraken over de Oranjemars. De oud-spits van ondere andere PSV en Ajax gaf later in de podcast KieftJansenEgmondGijp ook toe dat hij de Oranjemars 'verschrikkelijk vindt'.

'Ik geniet daar wel van'

Voor voetballer Ralf Seuntjens is de Oranjemars in ieder geval een leuk fenomeen. "Ik geniet daar zeker van. Ik heb in Duitsland ook een keer in de Oranjemars gestaan en dat is wel echt een mooie belevenis", is Seuntjens positief over het ritueel voorafgaand aan wedstrijden van het Nederlands elftal.

Vanuit analisten als Kieft en Van Hooijdonk was er dus kritiek op de Oranjemars. Maaskant is het daar duidelijk niet mee eens. "Ik snap niet zo goed dat er analisten zijn die daar kritisch over zijn. Die het een beetje een circus vinden. Dan heb je niet begrepen waar voetbal over gaat. Die mensen rijden duizenden kilometers en geven waanzinnig veel geld uit en dan ga je daar denigrerend over doen. Dat vind ik echt heel raar."

Seuntjens is het volledig met Maaskant eens. De voetballer van Lommel SK vindt dat je de Oranje-fans moet laten genieten. "Die mensen stralen daar plezier uit. Die gaan niet voor niets in veertig graden zij aan zij lopen. Dan wordt het nog warmer. Die mensen vinden dat fantastisch. Laat ze lekker genieten richting die wedstrijd."

Voorspellingen voor Oranje - Zweden

Hoe groot de Oranjemars zaterdag ook is, Maaskant heeft vertrouwen in het Nederlands elftal tegen Zweden. "Ik denk dat de spelers zich toch iets aan hebben getrokken van de kritiek. Ze gaan met veel meer enthousiasme spelen en vanavond gewoon met 2-0 winnen."

Seuntjens sluit zich daar niet bij aan. Hij verwacht een 1-1 gelijkspel voor Oranje tegen de Zweden. Ali Boussaboun is nog optimistischer dan Maaskant. Hij verwacht een klinkende 3-0 zege voor het Nederlands elftal.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant, Ralf Seuntjens en Ali Boussaboun de laatste zaken over het WK voetbal. Ze praten over de geweldige goal van Ismael Saibari voor Marokko, het zorgelijke nieuws over Frenkie de Jong en bespreken de eerste rode kaart voor praten met de hand voor de mond.

Verder wordt er voorbeschouwd op de wedstrijd Nederland-Zweden en loopt men al warm voor de Oranjemars die staat te gebeuren. Dat en nog veel meer in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodast die jij vanaf 7.30 uur elke ochtend in jouw favoriete podcastapp kan vinden.

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