Het WK is in volle gang. Miljoenen mensen trekken naar voetbalstadions om de wedstrijden te bekijken. Dat is bij het Nederlands elftal niet anders. Afgelopen zondag kwam een jongedame in beeld die op sociale media viraal ging. Na lang wachten liet ze eindelijk van zich horen.

Nederland speelde het eerste groepsduel van het WK tegen Japan (2-2) in Dallas. Voorafgaand aan die wedstrijd was de beruchte Oranjemars naar het stadion. Daar liepen tienduizenden mensen mee, uit alle windstreken van de wereld. In Dallas Stadium kwam in de eerste helft een Nederlandse supporter, die massaal gedeeld werd op sociale media.

"Fans zeggen dat ze de mooiste fan is die tot nu toe gespot is op dit toernooi", schreef het X-account The Touchline bij een screenshot van de vrouw die een Nederland-shirt droeg en een bijpassende sjaal de lucht in stak. Dat bericht werd meer dan 500.000 keer bekeken.

Nederlandse fan woonachtig in Miami

Na dagenlange stilte liet de fan via Instagram eindelijk van zich horen. Het gaat om Camila Benen, een Nederlandse die in Miami woont. "Hup Holland Hup", schrijft ze bij met een oranje hartje en de Nederlandse vlag bij een reeks beelden vanuit Dallas. Ook staat de desbetreffende video van haar in het stadion erbij.

Cameravrees had ze niet, zo bleek uit een interview dat vooraf werd gehouden met haar. "Ik kom uit Nederland. Ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Ik ben vanuit Miami gekomen, daar woon ik sinds tien jaar. I’m so excited for America, baby", schreeuwde Benen door de microfoon van FOX 4. Op haar Instagram is verder te zien dat ze eerder bij het kampioensfeest van Feyenoord in 2023 was.

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