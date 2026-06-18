Overal waar Kroatië op een WK of EK gaat, volgt de populaire supporter Ivana Knöll. De influencer en dj is er ook in de Verenigde Staten weer bij. Daar baarde ze opzien met de 'meest gewaagde outfit tot nu toe'. Op de afterparty na afloop droeg ze ook een topje dat weinig verbloemde.

Knöll werd wereldberoemd door het WK van 2022, waar ze in het strenge Qatar met pikante outfits de show stal. Het leverde haar een miljoenenpubliek op, op sociale media. Inmiddels heeft de voormalig Miss Kroatië 3 miljoen volgers op Instagram. Ze is daardoor inmiddels influencer en probeert ook naam te maken als dj. Dat doet ze overigens in Miami.

Het WK in Noord-Amerika is dus een halve thuiswedstrijd voor Knöll. Woensdag was ze in Dallas Stadium om haar land in actie te zien. Het was echter niet het droomresultaat waar het model op had gehoopt, want Kroatië werd met 4-2 verslagen door Engeland. Toch was ze de nederlaag gauw vergeten, na afloop had ze een afterparty in Dallas geregeld.

Afterparty met 'meest sexy voetbalfan'

"Direct na de eerste wedstrijd vieren we het samen in de Ctrl Room in Dallas. Dallas... tot na de wedstrijd!", deelde Knöll enthousiast met de Engelse en Kroatische fans. Voor 27,90 euro kwam de liefhebber binnen. Daar had Knöll haar schaars geklede outfit ingeruild voor iets anders opzienbarend.

De betoverende influencer droeg een nauwsluitende zwarte top, waarin vooral haar lichaam naar voren kwam toen ze achter de draaitafels danste. Dat deed ze voor een uitverkochte zaal, waarin ook her en der een Kroatisch shirt te zien was.

Vervelende smaak weggespoeld

Het was voor Knöll en de Kroaten even afleiding na een teleurstellend resultaat. In Dallas werd ruim verloren: 4-2. De twee goals van Kane vielen in de productieve eerste helft, waarin ook twee doelpunten van Kroatië vielen. Martin Baturina en Petar Musa scoorden. De ploegen gingen rusten bij een 2-2-stand, maar al in de eerste minuut van de tweede helft zette vedette Jude Bellingham Engeland op 3-2. Invaller Marcus Rashford maakte er tegen het einde van de wedstrijd een veilige 4-2 van.

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