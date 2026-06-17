De volgende test van het Nederlands elftal komt steeds dichterbij. Na het gelijkspel tegen Japan van afgelopen zondag wacht zaterdagavond het treffen met Zweden in Groep F. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verscheen woensdag weer op het trainingsveld en dat leverde goed nieuws op.

Na de wedstrijd van zondag nam de selectie van Nederland even wat gas terug. Maandag waren vooral de reserves op het veld te zien en was er een ontspannen moment met familieleden. Onder meer de kinderen van Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Donyell Malen kwamen het veld op. Dat gebeurde allemaal nog in Dallas.

Vervolgens vloog Oranje terug naar Kansas City. Op dinsdag was er een vrije dag en hoefde er niemand te trainen. Dat was woensdag wel anders. Toen verscheen de voltallige selectie van Koeman op het trainingsveld.

Nederland - Zweden

De selectie van het Nederlands elftal lijkt dus op oorlogssterkte en zonder blessures toe te werken naar Zweden. De Scandinaviërs gaan aan de leiding in Groep F naar een overtuigende zege op Tunesië (5-1). Nederland leek lange tijd op weg naar een overwinning tegen Japan, maar gaf in de slotfase de voorsprong weg: 2-2.

Bloedheet in Kansas City

Het is warm in Kansas City, waar het woensdag 33 graden wordt. De gevoelstemperatuur kan volgens meteorologen oplopen naar 39 graden. Noa Lang (27 jaar) en Quinten Timber (25 jaar) zijn jarig. Na de training spreekt Cody Gakpo met de aanwezige media. De linksbuiten van Liverpool kwam tegen Japan niet tot scoren. Hij maakte zowel op het laatste WK in Qatar als op het EK in Duitsland drie doelpunten. De wedstrijd tussen Oranje en Zweden begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Over de vrije dag van dinsdag was uiteraard wat discussie. In de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl bespraken onder meer Robert Maaskant en Hedwiges Maduro de dag vrijaf van onze Oranje-internationals.

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